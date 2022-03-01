Сокращаем экологический след

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Негативное влияние медикаментов на окружающую среду эксперты называют новым экологическим вызовом. Во всем мире увеличивается потребление лекарственных препаратов, спровоцированное ростом населения, многочисленными хроническими заболеваниями, пандемией COVID-19. В 2021 году с целью сокращения экологического следа от потребления медикаментов «Губернские аптеки», крупнейшая государственная аптечная сеть России, работающая на территории Красноярского края и Хакасии, запустила «Программу утилизации просроченных лекарств».

Попадание медикаментов в почву, воду и воздух имеет катастрофические последствия для окружающей среды. Даже самые современные очистительные сооружения не могут в полной мере отфильтровать вещества, входящие в состав медикаментов. В сточных водах мегаполисов во всем мире находят в большом количестве остатки гормональных, антибактериальных, противовоспалительные средств, антидепрессантов, их метаболиты учёные обнаруживают в городской питьевой воде и даже в водах Мирового океана.

В 2021 год компания «Губернские аптеки» запустила первую в России программу централизованного сбора просроченных и неиспользованных лекарственных препаратов от населения.

- Теперь жители Красноярского края могут утилизировать лекарства правильно, а не просто выбрасывать их в домашние мусорные контейнеры, нанося вред окружающей среде. И каждый может сделать вклад в сохранение в первую очередь окружающей среды региона и всей планеты в глобальном масштабе, - говорит менеджер по продвижению АО «Губернские аптеки» Ольга Саенко. - На идею проекта нас натолкнули наши покупатели, они стали все чаще интересоваться, куда можно сдать просроченные лекарства. Мы всесторонне изучили данный вопрос, оценили высокую степень актуальности проекта, и с сентября 2021 года программа стартовала.

В «Губернских аптеках» установлены специальные контейнеры для сбора просроченных или поврежденных, пришедших в негодность медикаментов от населения. Партнером программы выступило ООО «Термика», которое давно и успешно работает на рынке обращения с опасными отходами, имеет специальную лицензию на этот вид деятельности. На первом этапе было важно рассказать населению о необходимости грамотной утилизации просроченных лекарств, была запущена информационная кампания для населения: почему нельзя выбрасывать лекарства в мусорное ведро, какие препараты подлежат утилизации, а какие нет в рамках данной программы, по каким адресам находятся пункты приёма. Красноярцы откликнулись сразу же. С каждым месяцем объемы росли. За 4-й квартал 2021 года было собрано 303 кг просроченных лекарств. За первые месяцы 2022 уже сдано на утилизацию 203 кг непригодных медикаментов.

Отработав технологию в Красноярске, «Губернские аптеки» расширили географию проекта и открыли пункты приема просроченных лекарств в Дивногорске, Сосновоборске, Железногорске и Емельянове. В настоящее время открыто 27 пунктов.

- Наша программа вызвала отклик со стороны общественности и экологических организаций. К нам поступают предложения об экоакциях, - уточняет Ольга Саенко. - Мы охотно поддерживаем экологические инициативы компаний в регионе. Например, мы стали постоянным партнером ежемесячных экоакций сети строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен». С каждым разом участники акции приносят все больше просроченных медикаментов. Так, если в ноябре 2021 года за три часа акции было собрано 5 кг отходов класса Г, то в январе 2022-го за аналогичное время уже 12 кг.

АО «Губернские аптеки» продолжит ответственное инвестирование. В планах - новые точки, организация экоакций по сбору и утилизации просроченных лекарств в городах региона и Республике Хакасия, в которой АО «Губернские аптеки» открыло сеть аптек в 2021 году.

Губернскиеаптеки.рф

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