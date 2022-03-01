Выбросы останутся в прошлом: Норильск готовится выйти из списка самых грязных городов страны

Станислав Селезнев, вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности

Можно ли представить промышленный город без выбросов? Необязательно Норильск, а любой населенный пункт, где есть какие-то крупные предприятия, тем более относящиеся к добывающей отрасли. Пожалуй, такие исключения найти сложно, особенно если говорить про металлургию: неизбежное следствие производства цветных металлов – огромные объемы диоксида серы. Однако именно в Норильске уже в ближайшие годы выбросы этого газа многократно сократятся благодаря «Серной программе» компании «Норникель».

Превратить вредный газ в экологически нейтральный материал

Решение проблем с выбросами в Норильске, на первый взгляд, может казаться непосильной задачей. При строительстве комбината в советское время меньше всего ориентировались на экологическую составляющую, и исторически огромное металлургическое производство выбрасывало в воздух миллионы тонн диоксида серы. Перестроить такое наследие под современные природоохранные нормы очень сложно, дорого и не всегда возможно. Собственно, по этой причине в 2016 году «Норникель» закрыл в Норильске Никелевый завод – предприятие не подлежало модернизации. Остановка производства тогда потребовала решения целого ряда сопутствующих задач, включая трудоустройство персонала на новые рабочие места, однако с экологической точки зрения эта инициатива компании себя полностью оправдала. Всё-таки на долю Никелевого завода приходилась практически треть выбросов диоксида серы в Норильске.

«Серная программа» – продолжение взятого курса на сокращение загрязнения воздуха, только на этот раз «Норникель» не закрывает, а, наоборот, отстраивает новое производство. На двух заводах компании – Надеждинском металлургическом и Медном – появятся дополнительные цеха, где разместятся установки для улавливания диоксида серы и мощности для его дальнейшей переработки. В основе технологической цепочки – крупногабаритное и сложное оборудование, которое интегрируют в работу заводов. На данном производстве из диоксида серы будут производить серную кислоту, после чего её нейтрализуют известняком, получив в конечном итоге из вредного газа экологически нейтральный гипс.

Про деньги и эффект

Сейчас работы на площадке «Серной программы» в самом разгаре, две тысячи строителей возводят внушительные по площади цеха, поэтапно в Норильск доставляется основное оборудование. Например, этой зимой в город прибыли 200-тонные теплообменники, необходимые для получения серной кислоты. Шесть 19-метровых агрегатов в течение нескольких недель доставляли ледовым судном по Северному морскому пути. Месяцем ранее на площадке установили 28-тонный барабан шаровой мельницы. Это оборудование – важный этап в процессе изготовления известнякового молока, с помощью которого, в свою очередь, будут нейтрализовываться продукты серной кислоты. Одновременно с этим летом 2021 года «Норникель» начал разработку Мокулаевского известнякового месторождения, которое станет основной сырьевой базой для нового производства.

При этом необходимо уточнить, что сама технология утилизации диоксида серы не нова, но «Серную программу» можно с полной уверенностью назвать особенным проектом. Во-первых, стоит учесть климатические условия Заполярья, удаленность и сложную логистику. И если чаще всего утилизация SO2 на металлургических предприятиях завершается на стадии получения серной кислоты, которая потом продается на иные производства, то в случае Норильска всё сложнее. Перевозить опасное химвещество на дальние расстояния не представлялось возможным, поэтому «Серной программой» и была предусмотрена дополнительная производственная цепочка, конечный продукт которой – гипс.

Второй момент – масштабы производства в Норильске. Чтобы эффективно решить вопрос с выбрасываемыми там объемами диоксида серы (а это более 1,8 млн тонн ежегодно), «Норникель» инвестирует беспрецедентную даже для мировой практики сумму в 300 млрд рублей. И неслучайно «Серная программа» названа крупнейшим мероприятием федерального проекта «Чистый воздух». Причем, с одной стороны, дело в многомиллиардных инвестициях, с другой – в достигаемом экологическом эффекте: после 2025 года, когда «Серная программа» будет приведена в действие, выбросы SO2 в Норильске снизятся на более чем 90%, если сравнивать с показателями 2015 года.

Оборудование в течение нескольких недель доставляли ледовым судном по Северному морскому пути.

- «Серная программа» позволит вывести Норильск из десятки, а в перспективе двадцатки и т.д. самых грязных городов страны, - рассказывает вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев. - По итогам 2021 года уже наблюдается сокращение выбросов диоксида серы на 13,7%, или примерно 251 тыс. тонн – с 1 млн 836 тыс. тонн в 2020 году до 1 млн 585 тыс. тонн в 2021-м. Это результат мероприятий по нормализации режимов работы оборудования заводов, и его можно оценить как промежуточный. По итогам реализации «Серной программы» полностью снижение выбросов окажется гораздо более значительным. Первый ощутимый эффект ожидается к концу 2023 года, когда технология заработает после основной стадии строительства на Надеждинском металлургическом заводе. Выбросы к этому сроку сократятся на 45%. После 2025 года, когда технология заработает также на Медном заводе, – на 90%.

Проект – устойчивый, результат – видимый

В сегодняшних условиях бизнесу становится всё сложнее планировать на перспективу. Технологии, материалы, оборудование дорожают под влиянием внешних экономических факторов. Однако реализация «Серного проекта», несмотря на его масштабы, дороговизну и сложность, не вызывает сомнений у руководства «Норникеля».

- Во-первых, большая часть оборудования уже законтрактована. Во-вторых, подавляющая часть этого оборудования российского производства. К тому же вся «Серная программа» реализуется исключительно за счет собственных денег компании, поэтому с экономической точки зрения – это максимально устойчивый проект, - отмечает Станислав Селезнев.

Но сокращение выбросов – не единственная задача. В настоящее время «Норникель» занимается созданием в Норильске онлайн-системы мониторинга воздуха. Силами компании в городе уже установлено 16 станций, включающих комплекс датчиков, реагирующих на различные загрязняющие вещества, включая диоксид серы. В течение ближайших трёх месяцев система будет тестироваться, а после получаемые с её помощью данные начнут транслироваться онлайн. Таким образом, любой желающий сможет оценить экологическую ситуацию в Норильске в реальном времени, а вместе с тем отследить эффект от «Серной программы».

Сейчас работы на площадке «Серной программы» в самом разгаре, две тысячи строителей возводят внушительные по площади цеха, поэтапно в Норильск доставляется основное оборудование.

Системами автоматического контроля будут оснащены и непосредственно источники выбросов. В 2022 году первые датчики появятся на семи источниках Надеждинского металлургического завода. Эта работа – результат подписанного в октябре 2021 года соглашения между «Норникелем» и ППК «Российский экологический оператор». Согласно достигнутым договоренностям, горно-металлургическая компания выступит «пилотом» федерального проекта по запуску мониторинга на промышленных объектах. На практике это трудоемкое мероприятие, которое требует оригинальных технологических решений, предполагающих, в частности, конструктивное изменение дымовых труб и газоходов. И тот опыт, который «Норникель» получит при установке таких систем контроля, во многом станет уникальным. Он будет передан в государственные органы, а в дальнейшем может служить базой для создания новых нормативов природоохранного законодательства для российских предприятий. Опять же главное, что данные датчиков с норильских заводов планируется публиковать в открытом доступе.

Не только воздух

Говоря об улучшении экологии в Норильске, нельзя ограничиться только темой сокращения выбросов в атмосферу. «На земле» в Заполярье делается не меньше. Еще одна экологическая инициатива «Норникеля» с объемом финансирования в 40 млрд рублей – программа «Чистый Норильск». Она организована с целью очистить северный город от копившихся десятилетиями промышленных отходов, металлолома и старых заброшенных строений, исчисляемых на сегодняшний день сотнями.

Программа, рассчитанная на 10 лет, стартовала прошлой весной. Позднее благодаря своим масштабам и значимости она была включена во всероссийский проект «Чистая Арктика», а первые результаты уборки таковы: расчищена и рекультивирована территория промзоны, равная по площади 140 футбольным полям; демонтировано 108 сооружений; вывезено 39 тыс. тонн металла и 247 тыс. тонн мусора. Всего в планах демонтаж еще около 500 зданий и сбор миллионов тонн отходов.

Отдельно прорабатывается вопрос переработки собранного материала. И если металлолом режется и отправляется на «материк», то железобетонные плиты и кирпич от демонтируемых строений просто складируются в Норильске. Однако уже в ближайшем будущем «Норникель» планирует применять для их измельчения дробильные установки. Полученный гравий в дальнейшем может использоваться для подсыпки технологических дорог или, к примеру, хвостохранилищ и дамб. А если же вернуться к теме «Серного проекта», то у металлургов есть еще одна задача – найти применение для получаемого из диоксида серы гипса.

- Для нас этот вопрос очень актуален. Мы бы не хотели просто складировать большие площади гипса, хоть это и экологически нейтральный материал, не представляющий никакой опасности. Самый простой и понятный способ – использование гипса в качестве закладочного материала в шахтах. Но также мы прорабатываем варианты более сложного его применения и изготовления из него других материалов. На сегодня у нас есть порядка 6-7 таких сценариев, - говорит Селезнев.

Чистый город с чистым воздухом

Резюмируя, можно сказать, что через считанные годы Норильск, с огромной долей вероятности, перестанет восприниматься как заполярный промышленный центр, где априори всё плохо с экологией. Скорее это будет чистый город с чистым воздухом. По крайней мере, для этого делается всё возможное: реализуются конкретные мероприятия, с точностью названа их стоимость, результаты и сроки. И это без учета запланированной реновации Норильска, которая хоть и не имеет прямого отношения к экологии, но не менее существенно повлияет на облик и имидж города на севере Красноярского края.

Важно подчеркнуть и то, что природоохранная деятельность «Норникеля» не ограничивается названными проектами. В прошлом году компания утвердила экологическую стратегию с общим объемом инвестиций более 680 млрд рублей. 300 млрд из них – это инвестиции в «Серную программу», остальные средства в течение 10 лет будут направлены на мероприятия во всех территориях, где работают предприятия «Норникеля». Проекты охватят шесть основных областей воздействия на окружающую среду: изменение климата, чистый воздух, вода, управление хвостохранилищами и отходами, восстановление земель и поддержка биоразнообразия.

Среди наиболее крупных инициатив – разработка стратегии декарбонизации, очистка шахтных вод, оцифровка хвостохранилищ. Помимо этого, на Быстринском ГОКе «Норникеля» запланировано строительство солнечной электростанции, а для тех предприятий компании, что находятся в Мурманской области, поставлена цель снижения выбросов, и по итогам прошлого года суммарное сокращение уже составило 58 тысяч тонн, или 78,5%. Также в феврале 2022 года компания объявила о проекте, который коснется всех территорий её деятельности, включая Забайкалье, Таймыр и Кольский полуостров, - это масштабная экспедиция по исследованию биоразнообразия в составе специалистов нескольких институтов СО РАН. Одна из целей мероприятия – разработка программ по сохранению численности животных и растений.

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