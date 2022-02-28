Бездымное топливо - экологический вектор

Одним из важнейших экологических проектов сибирских угольщиков по праву можно назвать бездымное топливо, разработанное в поддержку федерального проекта «Чистый воздух» (входит в нацпроект «Экология»). Сегодня его использование в частном секторе активно обсуждают как одно из готовых решений оздоровления экологии городов не только Красноярского края, но и Сибирского региона в целом.

Результат совместной работы

Режим черного неба в Красноярске появился не вчера, он существовал и полвека назад, когда в городе работали десятки крупных промышленных предприятий, а частный сектор занимал чуть ли ни треть его площади. Но тогда об этом не задумывались. Однако времена меняются, а вместе с ними и отношение к окружающей среде, от которой напрямую зависит качество жизни. В рамках национального проекта «Экология» идет поиск и внедрение технологий, которые позволят свести к минимуму последствия от источников загрязнения воздуха.

Разработка бездымного топлива в Сибири началась еще во времена КАТЭКа, но в 90-е годы прошлого века ее отложили. Компания СУЭК, которая в своей работе опирается на лучший опыт предшествующих поколений специалистов, довела эту идею до фактического воплощения в жизнь.

Ровно три года назад компания вместе с правительством края и администрацией города запустила в Красноярске социально-экологический проект, предложив жителям частного сектора с печным отоплением испытать бездымный брикет. 9 тысяч домовладений в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и Свердловском районах одновременно отапливали свои жилища инновационным топливом.

Целью было оценить возможность снижения нагрузки на атмосферу за счет сокращения выбросов от частного сектора и других автономных источников теплоснабжения. И проект оправдал ожидания. Мобильная лаборатория минэкологии делала замеры 4 раза в сутки в ореоле проведения испытаний. Было взято свыше 1,2 тысячи проб воздуха. Активисты экологи не остались в стороне и тоже следили за ситуацией. При подведении итогов выяснилось, что уровень бенз(а)пирена при одновременном использовании частным сектором бездымного топлива снизился в районах внедрения проекта до 6 раз. Другие вредные вещества, такие как оксид углерода, диоксид серы, диоксид и оксид азота, взвешенные частицы, взвешенные вещества и сажа, в отдельные дни не фиксировались вообще либо фиксировалось их кратное снижение.

В чем секрет? Секрета нет

Бездымный брикет - результат глубокой переработки бурого угля. Технология производства, которая была разработана учеными при поддержке СУЭК, не имеет аналогов в мире и защищена рядом патентов РФ. Топливо с маркой «Сибирский брикет» обладает повышенными потребительскими свойствами - теплоотдачей и экономичностью и не несет вреда для окружающей среды.

Производство налажено на Березовском разрезе в Шарыповском районе, мощность - 30 тысяч тонн готовой продукции в год. Местный уголь изначально экологичный: в его минеральной части содержится всего 0,19% серы (сера - это один из основных загрязняющих элементов). Сначала уголь нагревают при ограниченном доступе воздуха - так удаляются смолистые вещества и влага. После этого остается только углерод в виде порошка. Затем его прессуют и склеивают в брикеты с помощью натурального клейстера из технической пшеничной муки. И никакой химии. Получается аналог древесного угля, только остается чуть больше золы, которая потом утилизируется привычным способом.

Свойства такого брикета уникальны. Судите сами: теплоотдача бездымного топлива составляет более 6000 Ккал/кг. Срок горения - в 1,5-2 раза дольше, то есть подгружать его в топку придется реже, чем обычный уголь. И еще он универсальный - может гореть практически в любой топке, будь то старая добрая кирпичная печь, современная домашняя котельная-автомат или печка-буржуйка. Главное, хранить вдали от влаги.

- Для СУЭК это, прежде всего, социальный проект, а не коммерческий. Мы, как социально ответственная компания и надежный партнер Красноярска и Красноярского края, пошли на важный шаг, максимально снизив цены на брикет, практически уравняв его со стоимостью традиционных видов топлива. При этом инвестировав немалые средства в создание нового производства и изучая возможности его расширения. Бездымные брикеты - это не про прибыль, это про качество жизни в регионах, где мы работаем, - подчеркнул заместитель гендиректора СУЭК Сергей Григорьев.

Минусинск нуждается в чистом небе

Опыт Красноярска можно и нужно применять в других городах, где наблюдаются экологические проблемы. Например, Минусинск. В южном городе с населением 68 тысяч человек нет крупных промышленных предприятий. Зато есть 12 тысяч частных домохозяйств и свыше 100 малых предприятий, имеющих 612 источников загрязнения атмосферного воздуха. Рассеивание выбросов затруднено тем, что город находится в Минусинской котловине.

Власти рассматривают несколько способов решения проблемы. Это и перевод частных домов и на электроотопление, и на центральное теплоснабжение, изменение градостроительной политики и другие. СУЭК предлагает свой вариант в формате «здесь и сейчас»: бездымное топливо. Компания уже поставила в южный город 40 тонн брикетов.

- Начать решили с небольшой партии, чтобы горожане оценили преимущества брикета, - это высокая теплоотдача, более длительное горение и, самое главное, отсутствие вредных выбросов, - комментирует первый заместитель главы Минусинска Сергей Комаров. - Надо сказать, интерес к инновационному топливу очень высокий - объем заявок уже на первом этапе значительно превысил те пробные, тестовые объемы, о которых мы договорились с СУЭК. И та обратная связь, которую мы получаем от населения, подтверждает, что продукт, безусловно, будет востребован в городе.

О «сибирских брикетах» знают за пределами Красноярского края. У южного соседа, Тувы, где зимой температура опускается до -50 градусов, в период зимних антициклонов города накрываются плотным куполом из смога. Там уже тестируют бездымное топливо от СУЭК. Приходят запросы из Бурятии, Хакасии, Забайкалья, где региональные власти также ищут способы снижения нагрузки на экологию.

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