Учительнице из Красноярского края грозит до 4 лет за любовную связь с учеником, о которой узнал ее муж

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении учительницы из деревни Ольха*, которую обвиняют в интимной связи со своим 15-летним учеником. Как сообщил «Комсомольской правде - Красноярск» источник в правоохранительных органах, материалы дела уже переданы в суд. Совсем скоро состоится первое заседание. В пресс-службе краевого суда подтвердили, что дело находится в одном из региональных судов.

«Выдала» переписка в телефоне

Напомним, что 27-летняя Ольга Иванова* - учительница русского языка в небольшом поселке Ольха* - сама лично пришла в полицию и рассказала о своих отношениях с 15-летним Максимом. Пойти на такой шаг педагога вынудил её собственный муж, который узнал о запретной связи супруги и подростка случайным образом – сначала до него дошли слухи, ходившие по деревне, а затем он заглянул в телефон своей жены. Тут вся правда и вскрылась.

Корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск удалось побеседовать со знакомой Ольги, которая знала, что происходило с учительницей во время следствия.

- В первый раз она пришла с повинной, была очень подавлена и напугана. Но большую часть истории рассказала сама. Говорила, что почти не плакала в отделении, держалась, ну а за его пределами захлебывалась в рыданиях. На других допросах уже было сложно держать себя в руках, поэтому иногда просила перерывы, успокаивалась, и продолжала говорить. Как-то ей в голову пришло все отрицать, начала говорить, что ничего не было, максимум – поцелуи. Но быстро поняла, что это ей ничем не поможет, только усугубит все и признала свою вину.

«Глаза ангела, а сердце демона»

Слухи о «влюбленной парочке» начали появляться зимой 2021 – школьники видели, что Ольга выделяет своего ученика среди остальных, уделяет ему больше внимания. А сам скандал грянул в мае. Кто-то среди сверстников рассказал, что Максим еще осенью поспорил с ребятами на 1000 рублей, что «затащит училку в постель», и понеслось… Разговоры вышли за пределы школы, обсуждать педагога и её ученика стали на каждом углу.

- Все началось с того, что в этом классе мальчишки поспорили, - рассказывает то, что всем в Ольхе широко известно, девочка из параллельного, Алина Б. – Зачем? От скуки, реально решили повеселиться. Что один, тот самый Максим, соблазнит учительницу. На сколько спорили? На 1000, но больше по принципу. Ну, прямо «затащит в постель». Это было в сентябре, а время дали до конца года. Не справится – будет должен денег.

Максим – парень обычный. Хотя по фото в социальных сетях видно, «понтовый», явно выделяется в компании сверстников. На одном из снимков подпись – «Глаза ангела, а сердце демона».

У нее, кстати, по фото никогда никто бы не сказал, что педагог. Яркие снимки блондинки с высоко завязанным «хвостом», в рваных джинсах. Или селфи с густо накрашенными ресницами.

Любовь и кодекс

Чтобы выиграть спор, обратить на себя внимание, Максим стремился все время быть на виду, участвовал во всех мероприятиях, помогал в школьных делах. Началось общение вне школы – соцсети, смс-ки звонки. Через некоторое время достиг своей цели: Ольга стала заметно выделять его из остальных. И вести себя так, как не должен педагог – и по закону, и с точки зрения морали.

- Сперва невинные переписки, потом общение, совместные подготовки праздников, - осуждают в школе. - Он был у неё любимчиком, всё ему всегда прощалось. И вот эта их неземная любовь привела к нехорошим последствиям.

Подростковая психика неустойчива: примерно через полгода Максим объявил, что влюбился (к слову, спор между собой одноклассники закрыли, решили, что он отменяется и никто никому не должен).

Уже потом случилось то, что случилось: интим на заднем сидении автомобиля педагога.

- Кажется, вы сами понимаете, как это всё некрасиво выглядит со стороны... – разводят руками местные. – И для школы позор.

Ушла по собственному

Деревня загудела. Тем более, что «соблазнительница»... замужняя женщина с ребенком. Семья оказалась разбита:

- Эта учительница замужем так-то, хоть и не официально, но у них общий ребенок. И все началось с того, что муж увидел переписку, все узнал. От отчаяния рассказал директору школы, потом хотел лишать ее родительских прав, но поостыл. Вообще, об этом люди начали догадываться и раньше, просто всё думали, что это просто слухи. А тут муж, видимо, слушал-слушал все это, а потом решил все проверить, ну и узнал. Прочитал переписку в телефоне, там уж понеслось.

Учительницу, когда на пороге директора появился с разоблачением разъяренный обманутый муж, сразу попросили уволиться по собственному (она так и сделала).

«Ходит с ней за ручку, улыбается»

С журналистами Ольга и Руслан наотрез отказались общаться еще в июне 2021 – странички в соцсетях закрыты, корреспонденты «полетели» в черные списки. Спустя 9 месяцев ситуация не изменилась, поговорить ни с педагогом, ни с подростком лично не удалось. Что у них сейчас происходит – тоже особо не известно. Жители Ольхи знают, что педагог уехала в Красноярск, а подростка периодически видели на улицах своей деревни.

- Какой-то время они поддерживали общение, Руслан сам друзьям рассказывал, что пытается общаться с учительницей, но потом Ольга прекратила все его попытки, заблочила его в соцсетях и сменила номер. В деревне её видели пару раз, ни с кем не здоровается, да и её все по максимуму игнорируют. Муж её вроде в Ольхе, но с ребенком его не видно. Видимо она с дочерью переехала. Руслан страдал, все лето он на измене ходил, злой. В последний раз его зимой видела – у него сейчас все хорошо, даже девушка вроде появилась, с девочкой за руку гулял, улыбался, - рассказывают ольховцы.

Что грозит педагогу?

Игорь Белов, юрист.

- Преступление средней тяжести, обычно по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» обвиняемым грозит до 4 лет лишения свободы. Но возьмем в расчет то, что педагог сама пришла с повинной, сотрудничала со следствием, есть маленький ребенок. Вполне вероятно, что учительница получит либо очень маленький реальный срок, либо полноценный условный. Ну и лишится возможности работать в учебных заведениях, да и вообще с детьми

* Город и имена изменены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВНЕшкольный роман: старшеклассник поспорил, что соблазнит учительницу, а потом влюбился

Не рядовое уголовное дело сейчас расследуется в Красноярском крае. Ольга Иванова*, ей 27, Максим*, - 14 лет. Она учительница русского в небольшом поселке Ольха*, он – ученик ее класса. В полицию Ольга явилась сама и написала явку с повинной о том, что у нее со школьником была интимная связь. (Подробнее)

ВНЕшкольный роман: учительницу из Красноярского края подозревают в очень личных отношениях с учеником

Не рядовое уголовное дело сейчас расследуется в Красноярском крае. Ей – 27, ему – 15, она – учительница, он – ученик ее класса. (подробнее)