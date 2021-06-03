ВНЕшкольный роман: учительницу из Красноярского края подозревают в очень личных отношениях с учеником

Педагогу грозит до 4 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Не рядовое уголовное дело сейчас расследуется в Красноярском крае. Ей – 27, ему – 15, она – учительница, он – ученик ее класса.

Педагог после того, как вскрылась история, уже написала явку с повинной – призналась, что у нее со школьником была связь, причем, как говорится, «полная».

Как стало известно «Комсомольской правде», все произошло недалеко от краевой столицы в небольшом населенном пункте.

Уроки, затем помощь по учебе вылились в довольно серьезный роман между педагогом и учеником, даже имел место быть интим. Отношения тщательно скрывались, но в какой-то момент все открылось, - узнали знакомые, коллеги, дошло до правоохранителей... Разразился скандал.

Сейчас по результатам проверки заведено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Педагогу грозит до 4 лет лишения свободы.

И, как выяснилось, у этой истории – неожиданное начало, подробности в ближайшее время.

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