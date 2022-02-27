Фото: Мария ЛЕНЦ

Какие проблемы миллионного Красноярска, кроме экологической, решает проект Красноярской железной дороги «Городская электричка»?

ОАО «РЖД» по всей стране реализует крупные инвестиционные проекты, где особое внимание уделяется охране окружающей среды. Девиз деятельности компании: «После нас должно быть лучше, чем до нас!».

Один из таких проектов - развитие городских железнодорожных систем. В крупнейших европейских городах, Берлине, Париже и Лондоне, они существуют уже десятки лет. В России первыми стали московские центральные диаметры (МЦД) - наземное метро, по которому пассажиров перевозят электропоезда. Вторым городом с городской электричкой стал Красноярск. Сейчас опыт красноярских железнодорожников востребован в других российских городах. В октябре 2021 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил с предложением включить создание городского железнодорожного транспорта в новую транспортную стратегию РФ.

Возможность запуска городских электричек рассматривают 23 региона России.

Для Красноярска городская электричка - один из наиболее комфортных и экономичных видов общественного транспорта, безопасный и не зависящий от погодных условий. А самое главное - экологичный! Именно поэтому проект «Городская электричка» вошел в «Комплексный план снижения выбросов загрязняющих веществ в Красноярске», утвержденный Правительством РФ.

Успешному развитию проекта способствует соглашение между правительством Красноярского края, администрацией города Красноярска и ОАО «РЖД».

Учитывая приоритетное значение экологии для столицы края, ожидается, что городская электричка, при такой всесторонней поддержке, превратится в полноценное наземное метро.

Задача очередного этапа развития проекта «Городская электричка» - открытие полноценного кольцевого движения. Речь идет не о нескольких кольцевых маршрутах, запуск которых КрасЖД планирует осуществить до конца 2022 года, а о регулярном курсировании электричек по кольцу по принципу метро. Для этого необходимо сооружение второго железнодорожного пути моста через Енисей «777», который сейчас является единственным однопутным участком Транссиба на КрасЖД и ограничивает пропускную способность. Замыкать кольцо планируется в районе станции Бугач и между остановочным пунктом «Шинный завод» и мостом «777», со строительством надземных эстакад и реконструкцией существующих путей. Это сократит время движения по кольцу на 35 минут. В результате весь маршрут электропоезд сможет проходить всего за 1 час 10 минут.

- Открытие кольцевого движения положительно скажется и на экологии, и на мобильности красноярцев. Реализовать необходимые мероприятия по развитию инфраструктуры в кратчайшие сроки возможно при их финансировании из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология», - отмечает начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Эксперты подсчитали, что увязка кольцевой железной дороги с линией будущего метрополитена, а также использование существующей трамвайной сети правого берега с продлением ее на левый позволят получить около 100 новых мест посадки пассажиров, охватив практически весь город. Это кардинально изменит транспортные потоки. Красноярск войдет в число мегаполисов мира с удобным, быстрым, экологически чистым городским транспортом.

«Городская электричка» - совместный успешный проект Красноярской железной дороги, администрации Красноярского края и Красноярска. В 2022 году КрасЖД завершит строительство всех пассажирских платформ, которые вошли в инвестпрограмму I этапа проекта. Железнодорожники уже построили 8 новых остановок. К концу года в Красноярске и на дивногорском направлении их будет 32 – это в 2 раза больше, чем в 2009 году. С момента запуска проекта (2012 г.) пассажиропоток увеличился почти в 3 раза.

Читайте больше об экологии региона тут: Экология. Специальный выпуск 2022