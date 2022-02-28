Что изменится в жизни красноярцев с марта 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

Весна сменяет зиму, подходит новый месяц года, который несет в себе ряд изменений. Вместе с погодной оттепелью в Красноярском крае для населения появятся и новые возможности. Рассказываем, что изменится в жизни красноярцев с марта 2022 года.

В Красноярске отпразднуют третью годовщину Универсиады

2 марта в Красноярске отпразднуют третью годовщину Универсиады. Всех желающих принять участие ждет концертная программа, различные интерактивные площадки и так далее.

Гости концерта, пришедшие в полном комплекте волонтера универсиады примут участие в розыгрыше подарков от партнеров. Начало в 18:00 часов на пр. Мира, 3/1.

Выпускники могут получить дополнительные баллы к поступлению в вузы

Для получения дополнительных баллов к поступлению в университет абитуриенты могут сдать нормы ГТО. Для этого до 9 марта 2022 года необходимо сдать соответствующие документы. Сами нормы старшеклассники должны выполнить до 1 апреля.

Необходимый пакет документов ребята должны принести в павильон ГТО на Татышеве, 5/5 с 10 до 16 часов в будние дни. По всем вопросам можно позвонить по телефону: 272-69-28.

С 1 марта открывается движение на Ряузовском переулке

Напомним, что ограничение движения в центре города действует с 1 февраля. Это связано с ремонтом теплосетей. Закрыт участок вдоль сквера Сурикова – от Ленина до Красной Армии.

Вновь проехать можно будет с 20:00 часов 1 марта 2022 года.

Садоводы могут получить грант до 2 миллионов рублей

До 15 марта 2022 года краевой минсельхоз открывает прием заявок на конкурс грантов для садоводческих и огороднических товариществ.

Так, садоводы могут получить грант до 2 млн рублей. Главным условием участие в конкурсе является включение СНТ в реестр некоммерческих товариществ края, претендующих на поддержку, решение общего собрания членов товарищества с указанием мероприятия, на которое запрашиваются деньги, и его стоимости, отсутствие у садовых объединений долгов перед бюджетом.

Проведение Красноярского экономического форума

В рамках деловой программы участники КЭФ обсудят стратегию опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона с учетом инициативы Сергей Шойгу по созданию в Сибири новых городов – научно-промышленных и экономических центров.

Главной площадкой КЭФ-2022 станет многофункциональный комплекс Сибирского федерального университета.