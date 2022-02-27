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Наука27 февраля 2022 6:50

Красноярские студенты выиграли 500 тысяч рублей на создание подводного дрона

Представленный ими проект заинтересовал Фонд содействия инновациям
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские студенты выиграли 500 тысяч рублей на создание подводного дрона. Фото: сайт правительства края

Красноярские студенты выиграли 500 тысяч рублей на создание подводного дрона. Фото: сайт правительства края

Студенты аэрокосмического колледжа СибГУ победили в конкурсе «Умник-Маринет», организованного Фондом содействия инновациям. И стали обладателями гранта на 500 тысяч рублей, которые им выделили на реализацию проекта по созданию подводного дрона. Над проектом работали 19-летний Александр Прудников и его команда – Матвей Данилин, Айхаана Когел, Роман Кузьмин и Данил Соколов.

По словам руководителя группы, такие дроны проводят мониторинг металлических узлов буровых установок, исследуют места, где могут происходить утечки, и передают показания специалистам в понятном виде. По сути, команда роботизировала процесс проведения технического обслуживания на нефтегазовых вышках и буровых установках, расположенных на шельфе.

Инноваторы трудились над проектом больше полугода. В первый раз, когда они подали свою заявку, ее не поддержали. Но не отчаялись и обратились в Красноярский региональный бизнес-инкубатор (КРИТБИ), который является представителем Фонда в нашем регионе. Также ребята прошли программу межвузовского онлайн-акселератора «Техностарт» по созданию инновационных продуктов в рамках программы «Навигатор инноватора» от университета «Сколково».

- Сотрудники КРИТБИ помогли молодым инноваторам перестроить бизнес-модель, поменять концепцию, нашли рынок сбыта, познакомили с потенциальным заказчиком – компанией «Газпром», а также подсказали, на какие моменты необходимо обратить внимание. Всё это позволило качественно доработать проект, подать заявку на конкурс, достойно представить опытные образцы и выиграть грант от Фонда содействия инновациям, – рассказал исполнительный директор КРИТБИ Сергей Басистый.

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