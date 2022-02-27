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Спорт27 февраля 2022 5:35

Красноярцев приглашают на благотворительный забег в день начала Универсиады-2019

В рамках марафона старт на 5 километров, велогонка и лыжная гонка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев приглашают на благотворительный забег в день начала Универсиады-2019

Красноярцев приглашают на благотворительный забег в день начала Универсиады-2019

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году исполняется три года Универсиаде-2019, началась она 2 марта. И на этот день в Красноярске продет ежегодный благотворительный забег под названием «Добрая пятерка». Принять участие в нем приглашаются все, даже те, кто никогда раньше не бегал. Протяженность трассы – 5 километров, она пойдет по дорожкам парка «Гремячая грива». Старт от конгресс-холла СФУ, а финиш — возле первого визит-центра «Гривы». Для тех, кто предпочитает лыжи или велосипед, параллельно организуют велосипедная гонка МТБ на 5 км по трассе забега, а так же лыжная гонка на 5 км на трассе МСК «Радуга».

Для участия в марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте «Красмарафона». Стоимость символическая — благотворительный взнос 500 рублей. Эти деньги затем будут направлены на в краевые благотворительные организации, помогающие детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. Заявки принимаются до 20 часов понедельника 28 февраля.