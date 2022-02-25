Добро пожаловать в Минусинский район

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Проекты «Помидорная столица» с гастрономическими мастер-классами и «Усадьба мастеров» с гончарной, войлочной, ткацкой и стекольной мастерскими, реализуемые в Минусинском районе, станут новыми точками притяжения туристов в Минусинске.

Все едем на юг!

Одним из победителей конкурсного отбора на предоставление грантов в 2021 году стало ООО «ШевТур» с проектами «Вкусный туризм» и «Усадьба мастеров».

- Оба наших гранта направлены на развитие сельского туризма, - рассказывает Алина Шевергина, специалист ООО «ШевТур». - Мы сами – сельские жители, наш дом находится на земле. Туристы очень любят заходить к нам в гости, чтобы посмотреть, как растут знаменитые минусинские помидоры, груши, виноград. Это для Сибири считается диковинкой, многие в это не верят. Гастрономический тур позволит людям познакомиться с обычаями и историей района через знакомство с едой.

Всего на конкурсный отбор поступило 49 заявок. Победу одержали разработчики проектов, направленных на продвижение туристического потенциала южных территорий, развитие туристической инфраструктуры и создание новых туристических маршрутов.

- Юг Красноярского края – одно из самых востребованных туристических направлений в нашем регионе. Ергаки, Шушенское, Минусинск – узнаваемые далеко за пределами края дестинации. Кроме того, совсем скоро свое 200-летие отметит столица юга – город Минусинск. Поэтому принято решение целенаправленно поддержать проекты, направленные на развитие внутреннего и внешнего туризма на этой территории, – отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Хорошо всем: и туристам, и сельчанам…

Благодаря развитию сельского туризма выигрывают все. Многие излюбленные туристические маршруты станут удобнее и привлекательнее для туристов.

Помимо блага для путешественников, гранты на открытие несельскохозяйственного бизнеса являются существенной поддержкой в части альтернативной занятости сельчан, инициатив, которые согласуются с основным делом предпринимателей и способствуют развитию хозяйств. Это содействие самозанятости на селе, подспорье для создания новых рабочих мест, повышения доходов и качества жизни людей в районах края.

Кому помогут развивать туризм?

На грант для развития сельского туризма могут претендовать малые и микропредприятия. Они должны быть сельхозпроизводителями, зарегистрированными на территории села или сельской агломерации. Важно, чтобы предприниматель владел участком более 5 лет после подачи документов. Победители могут получить от 3 до 10 млн рублей. Сумма зависит от размера собственных вложений. Программа рассчитана до 2025 года.