Алло! На связи!

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Последние годы власти обращают особое внимание на повышение качества жизни на селе. Реализуются различные программы по привлечению молодежи в сельские районы, обустраивается инфраструктура малых городов и сел. Для развития сельского хозяйства доступный интернет имеет важное, если не первостепенное значение. Ведь развитие новых технологий, таких как цифровое земледелие, невозможно без цифровизации.

Информационное общество

По краевой программе «Развитие информационного общества» в этом году сотовую связь проведут в 12 поселках, мобильным интернетом обеспечат 54 населенных пункта. В малочисленных поселках Балахтинского, Идринского, Иланского, Казачинского, Манского, Назаровского, Новоселовского, Тасеевского и Ужурского районов, а также Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов построят базовые станции. В результате у 5,5 тысячи местных жителей появится сотовая связь и мобильный интернет. На эти цели потратят 68 млн рублей из краевого бюджета.

- Край принимает участие в реализации обновленной федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», - рассказал Николай Распопин, министр цифрового развития края. – В результате чего в этом году еще несколько десятков населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек будут обеспечены сотовой связью. Список сейчас формируется. В прошлом году мы обеспечили связью 39 деревень и сел, в этом году хотим эту цифру увеличить практически вдвое.

В деревнях появится 4G

Помимо краевых программ, проведение связи финансируется также из федерального бюджета. Россияне уже выбрали деревни, в которые проведут 4G, на портале Госуслуг опубликован их список. Доступ к 4G получат 2002 населенных пункта — это не менее 10% от всех малых населенных пунктов, не имеющих доступа к сети Интернет на текущий момент - деревни и станицы, поселки и хутора, кишлаки и аулы.

Еще осенью Минцифры России предложило россиянам проголосовать за населенные пункты, в которые приоритетно проведут мобильную связь стандарта 4G (LTE). Проголосовать можно было онлайн через платформу обратной связи портала Госуслуг и офлайн, отправив письмо на почтовый адрес Минцифры России.

- Голосование завершилось 15 ноября 2021 года, - уточнил Дмитрий Ким, замглавы Минцифры России. - Нам потребовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч бумажных писем. Но мы учли каждый голос.

Важно

Осенью 2022 года пройдет новое голосование за подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету в 2023 году. Проголосовать может любой гражданин РФ старше 18 лет. Отдать голос можно только за населенный пункт того региона, где постоянно зарегистрированы.

Условия для проведения связи:

- численность 100-500 человек,

- максимум голосов по региону,

- включены в региональные квоты,

- есть технические возможности.

Конкретно

Краевая программа «Развитие информационного общества» реализуется с 2017 года. Благодаря ей в этом году сотовую связь получат 12 поселков, мобильным интернетом обеспечат 54 населенных пункта. Но есть еще и федеральная нацпрограмма «Цифровая экономика». За счет федеральных средств интернет 4G до конца года проведут в 53 населенных пункта нашего края.