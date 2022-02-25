Весна идет: Красный Яр к праздникам готов!

- Девиз наших магазинов сегодня звучит так: «Весна идет – весне дорогу!», - рассказывает Анжела Рябова, генеральный директор сетей магазинов «Красный Яр» и «Батон» - Прежде всего это чувствуется в оформлении торговых точек. Волшебные новогодние демо-зоны превратились в нежные весенние с цветами и тематическими коллекциями подарков. Кстати, на радио в магазинах можно даже услышать стихи классиков, например, Александра Блока. Все эти нюансы в совокупности и создают весеннее, позитивное настроение нашим покупателям. Пока в Красноярске устанавливается погода, снег переходит в весенний ветер, ты заходишь в магазин – а там цветы и теплая атмосфера.

- Как вы готовитесь к приближающимся праздникам?

- В наших магазинах большой ассортимент тортов, конфет и различных подарочных наборов, многообразие цветов. Розы у нас новосибирские, они без шипов и очень долго будут сохранять свою красоту. К 8 марта будет настоящий цветочный фестиваль: тюльпаны, мимозы, гиацинты, хризантемы, нарциссы. Вообще, покупать цветы к праздникам в супермаркетах – удобнее, быстрее и дешевле. Мы упаковываем букеты, многие цветы будут продаваться в горшочках. За цветами ухаживаем аккуратно, холодильников и оборудования для них у нас достаточно. Перед запуском нашей весенней коллекции для продавцов даже был организован курс по уходу за цветами и по их упаковке.

- Что еще нового у вас уже произошло в новом году?

- В январе 2022 года мы открыли еще один магазин в Абакане. И к мужскому празднику 22 февраля у нас состоится открытие в Ужуре. Приглашаем всех жителей района в новый Батон! В магазине представлен широкий ассортимент мужских подарков. Можно будет там же подготовиться и к главному весеннему празднику – приобрести вазы, рамки для фотографий и многое другое.

Но на этом мы не останавливаемся. В этом году у нас в планах открытие 30-ти магазинов, в том числе, и на новых территориях. Мы считаем, что хорошим магазинам всегда найдется место. А «Батон» – это все необходимое по доступным ценам, что очень важно для людей. Мы хотим показать, что дискаунтер – это не грязные полы и плохое обслуживание, а чистый, хороший, доступный магазин с классной линейкой продуктов.

- Где можно получать информацию об акциях и скидках?

- Приложение «Премия» становится эффективным каналом коммуникации с покупателем. Там можно узнать все про продукцию, дать обратную связь, которую мы тщательно анализируем. Там же есть виртуальная карта, где можно получать премию на покупки и любимая многими листовка со скидками. Мобильное приложение «Премия» можно установить буквально за 30 секунд на любое устройство.

- Как покупатели могут повлиять на качество работы вашей компании?

- Каждый месяц мы получаем до 30 тысяч отзывов. Отрабатывает их контакт-центр программы лояльности «Премия» отдел внешних коммуникаций. Раз в месяц мы встречаемся с менеджерами и решаем корневые проблемы. Например, благодаря вашей обратной связи мы обнаруживаем ошибки в работе с поставщиками. И в таком случае мы либо улучшаем отношения с производителями - меняем технологию приготовления продукта, либо меняем товар. Очереди на кассах, нехватка товара: розничная сеть – это множество нюансов. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вопрос в том, как правильно и насколько оперативно исправляем эти ошибки. Хочу попросить наших покупателе с уважением и пониманием относиться к непростой работе продавцов и кассиров в магазинах. Мы очень дорожим нашей командой, которая каждый день трудится на передовой. А ваши предложения и жалобы по поводу магазина, цен, ассортимента и сервиса вы всегда можете изложить в наших официальных аккаунтах в социальных сетях инстаграм и вконтакте. Сейчас есть прекрасная возможность оставить экспресс-отзыв в самом мобильном приложении Премия, там же вы можете оценить все приобретаемые вами товары. В каждом магазине для удобства мы оставили книги жалоб и предложений. Мы всегда открыты к диалогу и ценим ваши замечания.

Наш гастроном – это живой организм, который постоянно совершенствуется. Недавно в магазине на Взлетке мы запустили рефил-сервис –экологичная бытовая химия на развес. Это очень выгодно и удобно. Можно взять небольшой нужный объем геля для стирки или средства для уборки дом и понять, подходит ли оно вам. Мы настроены на длительныеотношенияс покупателем, поэтому делаем упор на качество предлагаемой продукции. Постепенно переоборудуем всю сеть, и многие фишки флагманского магазина мы уже применяем в других гастрономах нашей сети.

- Утро – самое ответственное для персонала магазина время?

- Конечно, утро - это то время, когда все процессы магазина должны быть готовы к встрече гостей. Хлеб, например, мы начинаем печь в два часа ночи, чтобы любители теплого хлеба могли его попробовать уже в 8 утра. Но свежие продукты у нас появляются постоянно в течение дня, мы реагируем на потребности покупателей.

- Скоро Масленица. Готовитесь?

- с 28 февраля по 6 марта в 56 гастрономах мы организуем «блинные станции», где наши повара будут печь блины – классические, с различными начинками, с припеком. Будет вкусно! Ждем всех!