Деньги на «умную» технику

Элементы систем точного земледелия в крае используют более 90 крупных и небольших хозяйств Фото: Мария ЛЕНЦ

Элементы систем точного земледелия для производства сельхозпродукции в Красноярском крае используют более 90 крупных и небольших хозяйств. Особенно аграриям нравится применять оборудование для параллельного вождения, спутникового мониторинга транспорта, дифференцированного опрыскивания для борьбы с сорняками и болезнями растений.

В 2021 году 38 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств из 22 районов края получили из краевого бюджета 36,5 млн рублей на покупку оборудования для цифрового земледелия. На поля хозяйств отправились 118 единиц «умной» техники, в основном системы параллельного вождения. К слову, изначально в бюджете на компенсацию сельхозпроизводителям до 50% затрат для приобретения цифрового оборудования было предусмотрено более 12 млн рублей. Однако после того, как руководитель дзержинского предприятия «Агролес» Игорь Иванов обратился к губернатору края Александру Уссу в мае 2021 года с вопросом о возможности увеличения лимитов финансирования этого направления, объем поддержки увеличили в три раза. По мнению Игоря Иванова, «умная» техника экономит время, человеческие и материальные ресурсы, а переход на цифровые технологии помогает аграриям оставаться конкурентоспособными.

Фото: минсельхоз Красноярского края

В этом году на возмещение затрат на покупку оборудования для цифрового земледелия запланировано уже около 51 млн рублей. Поддержку из бюджета региона земледельцы получат в преддверии посевной кампании.

– Поддержка действует в крае с прошлого года, чтобы стимулировать сельхозпроизводителей использовать в агропроизводстве элементы системы точного земледелия, – отметил заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. – Внедрение современных технологий необходимо для улучшения качества урожая и защиты окружающей среды, сокращения расходов и повышения рентабельности хозяйств. Многие краевые аграрии следуют за технологиями, наша задача – поддержать их начинания и дальнейшее развитие.

КСТАТИ

Чтобы использовать все возможности сельхозтехники, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, нужны квалифицированные специалисты. Цифровых агротехнологов готовят в агроклассах сельхозтехникумов и колледжей Красноярского края. Нужно отметить, что наиболее эффективно такая работа выстроена в Красноярском аграрном университете и Уярском сельхозтехникуме.

Аграрные учебные заведения страны в 2022 году ждет ряд нововведений. Так, например, в январе заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по аграрным вопросам на тему «О законодательном обеспечении развития сельскохозяйственной науки и подготовки кадрового потенциала АПК» сообщил, что минсельхоз предлагает направить 1 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники аграрных вузов в 2022 году. Увеличение финансирования закупок новых образцов сельхозтехники даст возможность проводить обучение на самых современных машинах. Кроме того, в 2022/23 учебном году планируется открыть еще 50 новых направлений подготовки, 190 профилей и 6 кафедр.