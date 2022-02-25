Стартуют все: как стать фермером

Фото: Мария ЛЕНЦ

Агробизнес с нуля

Сегодня в фермеры идут не только сельчане, но и горожане. Фермерство становится для них не просто занятием, а образом жизни. Екатерина Ким рассказывает, что была вполне себе стабильным юристом, а потом бросила все и с головой ушла в птицеводство-животноводство.

– Сначала это было хобби, но с каждым годом количество животных росло, меня затягивало. Ситуация в мире и пандемия помогли мне сделать выбор, и в моей жизни все поменялось. Запустила проект «Инкубируем сами», занимаюсь инкубационным яйцом, продаю сопутствующие товары, – говорит Екатерина. – Ферма у меня небольшая, я не развожу животных для продажи мяса. В начале, конечно, было трудно… Отсутствие опыта, противоречивая информация, непонимание окружающих. Удивлялись, зачем мне это надо? Теперь за моими плечами более 300 довольных клиентов, которых я консультирую по вопросам инкубации и выращивания птицы.

Екатерина Ким запустила проект «Инкубируем сами». Фото Екатерина Ким

Субсидиями Екатерина не пользовалась, но отмечает, что госпрограммы для многих могут стать настоящей поддержкой. На своей странице в Инстаграм @inkubiruem_sami она рассказывает, какими грантами можно воспользоваться начинающим фермерам.

Начинается бизнес на селе с гранта «Агростартап». Сельские предприниматели могут получить до 5 млн рублей на мясное и молочное животноводство, до 3 млн рублей – на другие сельхознаправления. Дополнительный миллион к 5-милионной или 3-милионной поддержке выделяется, если фермер-пайщик сельхозкооператива отдает часть средств на формирование его неделимого фонда. Конкурсантам нужно вложить в проект не менее 10% собственных средств.

Участвовать в конкурсе могут фермеры, зарегистрировавшие хозяйство в год подачи заявки на отбор, и те, кто только планирует открыть бизнес на селе. При успешном прохождении конкурса нужно зарегистрировать предпринимательскую деятельность. Израсходовать грант необходимо в течение полутора лет после его получения.

На грант «Агростартап» можно разработать проектно-сметную документацию, а также построить или обновить помещения для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, купить земельный участок из земель сельхозназначения, оборудование для производственных объектов, сельхозживотных (кроме свиней) и птицу, сельхозтехнику и спецтранспорт и другое.

Кстати, принимать заявки на конкурс в минсельхозе края начнут не раньше июня. У желающих победить в отборе есть время к нему подготовиться. В крае работает центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров – ИКЦ «Енисей». Здесь тем, кто развивает малый агробизнес и только планирует его, за счет средств краевого бюджета помогают подготовить бизнес-планы для участия в конкурсах, оказывают все виды информационно-консультационных услуг.

Виктория Якубенко выиграла грант «Агростартап» на выращивание чеснока Фото: Мария ЛЕНЦ

Грант – это ответственность

Виктория Якубенко из деревни Лощинка Рыбинского района выиграла грант «Агростартап» на выращивание в открытом грунте овощей:

– Средства гранта – это не такие деньги, что получили и делаете с ними что хочется. Это целевые средства, очень большая ответственность. В центре компетенций мне помогли подготовить бизнес-план. Помогла администрация Бородинского сельсовета: отнеслись к моей идее с большим пониманием – «поможем всем, только занимайся». Какую землю запросила, ту и выделили. Кроме того, у меня много друзей, которые понимают, какую ношу я на себя взвалила, и тоже помогают. Например, снабжают тарой – ящиками для хранения чеснока. Сейчас у меня распахано всего 2 гектара, но для чеснока это внушительные площади. А всего земель 77 гектаров. Я планирую их освоить, за счет средств гранта купила плуг, культиватор-пропольщик и опрыскиватель. Планов много: нужно завоевать торговые сети. В чесночной индустрии чеснок покупают в основном на семена, но рано или поздно рынок насытится, поэтому важно найти точки сбыта. В целом смотрю в будущее с оптимизмом!

ЦИФРЫ

За три предыдущих года гранты «Агростартап» на общую сумму более 160 млн рублей получили 45 стартующих фермеров края.

В 2022 году из федерального и краевого бюджетов выделено 90 млн рублей. Гранты получат не менее 18 стартующих фермеров края.

Грант «Семейная ферма» можно направить на покупку сельхозживотных Фото: Мария ЛЕНЦ

Дальнейшее развитие

Грант «Семейная ферма» направлен на поддержку самореализации на селе. Конкурсанты могут получить до 30 млн рублей на развитие животноводства, растениеводства, овощеводства и т.д. В проект нужно вложить не менее 40% собственных денег. Претендовать на грант могут хозяйства, в деятельность которых вовлечены два и более членов семьи, включая главу КФХ, а также индивидуальный предприниматель – сельхозтоваропроизводитель, зарегистрировавший бизнес на селе минимум за год до подачи заявки на конкурс. Грант можно направить на покупку птицы, рыбопосадочного материала, сельхозживотных, кроме свиней, разработку проектной документации, а также строительство, ремонт, приобретение помещений для производства, переработки и хранения сельхозпродукции, комплектацию производственных объектов сельхозтехникой, спецтранспортом и на другие цели.

Поддержка молодых

Студент института инженерных систем и энергетики КрасГАУ Иван Цыглимов решил связать жизнь с сельским хозяйством.

– У нас большая семейная династия Цыглимовых. В деревне Увалы Новоселовского района фермерством занимался мой дед Семен Семенович (Герой Социалистического Труда, основатель династии. – Прим.ред.), его дело подхватил отец. У меня в планах тоже продолжать заниматься сельским хозяйством – выращивать зерновые и зернобобовые культуры, – делится планами Иван. – Сейчас немногие, кто уехал учиться в город, хотят вернуться в село. Почему? Потому что с работой тяжело, не видят перспективы. Большое подспорье для фермеров гранты и субсидии на покупку техники, на строительство жилья.

В 2022 году на поддержку для обустройства на селе в краевом бюджете предусмотрено 140 млн рублей. Обратиться за выплатой можно в минсельхоз края в течение года. Молодые специалисты и рабочие, занятые в АПК и ветеринарии, могут рассчитывать на миллион рублей «подъемных». Деньги выплачивают в два этапа: 500 тыс. рублей – после трудоустройства и еще 500 тыс. рублей – по истечении трех лет работы. Также в этом году средства на строительство жилья на селе получат 130 специалистов и рабочих из 21 территории края. Из федерального и краевого бюджетов выделено 357 млн рублей, что почти на 100 млн рублей больше, чем годом ранее. Поддержка предусмотрена по программе «Комплексное развитие сельских территорий».