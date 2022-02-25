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Земля и люди25 февраля 2022 5:31

Стартуют все: как стать фермером

Решиться на создание фермерского хозяйства сложно, но вполне возможно. Тем более если есть государственная поддержка
Светлана ЮДИНА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Агробизнес с нуля

Сегодня в фермеры идут не только сельчане, но и горожане. Фермерство становится для них не просто занятием, а образом жизни. Екатерина Ким рассказывает, что была вполне себе стабильным юристом, а потом бросила все и с головой ушла в птицеводство-животноводство.

– Сначала это было хобби, но с каждым годом количество животных росло, меня затягивало. Ситуация в мире и пандемия помогли мне сделать выбор, и в моей жизни все поменялось. Запустила проект «Инкубируем сами», занимаюсь инкубационным яйцом, продаю сопутствующие товары, – говорит Екатерина. – Ферма у меня небольшая, я не развожу животных для продажи мяса. В начале, конечно, было трудно… Отсутствие опыта, противоречивая информация, непонимание окружающих. Удивлялись, зачем мне это надо? Теперь за моими плечами более 300 довольных клиентов, которых я консультирую по вопросам инкубации и выращивания птицы.

Екатерина Ким запустила проект «Инкубируем сами». Фото Екатерина Ким

Екатерина Ким запустила проект «Инкубируем сами». Фото Екатерина Ким

Субсидиями Екатерина не пользовалась, но отмечает, что госпрограммы для многих могут стать настоящей поддержкой. На своей странице в Инстаграм @inkubiruem_sami она рассказывает, какими грантами можно воспользоваться начинающим фермерам.

Начинается бизнес на селе с гранта «Агростартап». Сельские предприниматели могут получить до 5 млн рублей на мясное и молочное животноводство, до 3 млн рублей – на другие сельхознаправления. Дополнительный миллион к 5-милионной или 3-милионной поддержке выделяется, если фермер-пайщик сельхозкооператива отдает часть средств на формирование его неделимого фонда. Конкурсантам нужно вложить в проект не менее 10% собственных средств.

Участвовать в конкурсе могут фермеры, зарегистрировавшие хозяйство в год подачи заявки на отбор, и те, кто только планирует открыть бизнес на селе. При успешном прохождении конкурса нужно зарегистрировать предпринимательскую деятельность. Израсходовать грант необходимо в течение полутора лет после его получения.

На грант «Агростартап» можно разработать проектно-сметную документацию, а также построить или обновить помещения для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, купить земельный участок из земель сельхозназначения, оборудование для производственных объектов, сельхозживотных (кроме свиней) и птицу, сельхозтехнику и спецтранспорт и другое.

Кстати, принимать заявки на конкурс в минсельхозе края начнут не раньше июня. У желающих победить в отборе есть время к нему подготовиться. В крае работает центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров – ИКЦ «Енисей». Здесь тем, кто развивает малый агробизнес и только планирует его, за счет средств краевого бюджета помогают подготовить бизнес-планы для участия в конкурсах, оказывают все виды информационно-консультационных услуг.

Виктория Якубенко выиграла грант «Агростартап» на выращивание чеснока

Виктория Якубенко выиграла грант «Агростартап» на выращивание чеснока

Фото: Мария ЛЕНЦ

Грант – это ответственность

Виктория Якубенко из деревни Лощинка Рыбинского района выиграла грант «Агростартап» на выращивание в открытом грунте овощей:

– Средства гранта – это не такие деньги, что получили и делаете с ними что хочется. Это целевые средства, очень большая ответственность. В центре компетенций мне помогли подготовить бизнес-план. Помогла администрация Бородинского сельсовета: отнеслись к моей идее с большим пониманием – «поможем всем, только занимайся». Какую землю запросила, ту и выделили. Кроме того, у меня много друзей, которые понимают, какую ношу я на себя взвалила, и тоже помогают. Например, снабжают тарой – ящиками для хранения чеснока. Сейчас у меня распахано всего 2 гектара, но для чеснока это внушительные площади. А всего земель 77 гектаров. Я планирую их освоить, за счет средств гранта купила плуг, культиватор-пропольщик и опрыскиватель. Планов много: нужно завоевать торговые сети. В чесночной индустрии чеснок покупают в основном на семена, но рано или поздно рынок насытится, поэтому важно найти точки сбыта. В целом смотрю в будущее с оптимизмом!

ЦИФРЫ

За три предыдущих года гранты «Агростартап» на общую сумму более 160 млн рублей получили 45 стартующих фермеров края.

В 2022 году из федерального и краевого бюджетов выделено 90 млн рублей. Гранты получат не менее 18 стартующих фермеров края.

Грант «Семейная ферма» можно направить на покупку сельхозживотных

Грант «Семейная ферма» можно направить на покупку сельхозживотных

Фото: Мария ЛЕНЦ

Дальнейшее развитие

Грант «Семейная ферма» направлен на поддержку самореализации на селе. Конкурсанты могут получить до 30 млн рублей на развитие животноводства, растениеводства, овощеводства и т.д. В проект нужно вложить не менее 40% собственных денег. Претендовать на грант могут хозяйства, в деятельность которых вовлечены два и более членов семьи, включая главу КФХ, а также индивидуальный предприниматель – сельхозтоваропроизводитель, зарегистрировавший бизнес на селе минимум за год до подачи заявки на конкурс. Грант можно направить на покупку птицы, рыбопосадочного материала, сельхозживотных, кроме свиней, разработку проектной документации, а также строительство, ремонт, приобретение помещений для производства, переработки и хранения сельхозпродукции, комплектацию производственных объектов сельхозтехникой, спецтранспортом и на другие цели.

Поддержка молодых

Студент института инженерных систем и энергетики КрасГАУ Иван Цыглимов решил связать жизнь с сельским хозяйством.

– У нас большая семейная династия Цыглимовых. В деревне Увалы Новоселовского района фермерством занимался мой дед Семен Семенович (Герой Социалистического Труда, основатель династии. – Прим.ред.), его дело подхватил отец. У меня в планах тоже продолжать заниматься сельским хозяйством – выращивать зерновые и зернобобовые культуры, – делится планами Иван. – Сейчас немногие, кто уехал учиться в город, хотят вернуться в село. Почему? Потому что с работой тяжело, не видят перспективы. Большое подспорье для фермеров гранты и субсидии на покупку техники, на строительство жилья.

В 2022 году на поддержку для обустройства на селе в краевом бюджете предусмотрено 140 млн рублей. Обратиться за выплатой можно в минсельхоз края в течение года. Молодые специалисты и рабочие, занятые в АПК и ветеринарии, могут рассчитывать на миллион рублей «подъемных». Деньги выплачивают в два этапа: 500 тыс. рублей – после трудоустройства и еще 500 тыс. рублей – по истечении трех лет работы. Также в этом году средства на строительство жилья на селе получат 130 специалистов и рабочих из 21 территории края. Из федерального и краевого бюджетов выделено 357 млн рублей, что почти на 100 млн рублей больше, чем годом ранее. Поддержка предусмотрена по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Общество: ВОПРОС ДНЯ