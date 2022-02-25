В 2021 году Красноярский край принял почти 20 тысяч мигрантов из других стран Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2021 году миграционный прирост населения в Красноярском крае увеличился и составил 12 107 человек. Об этом сообщает Красноярскстат.

Из регионов РФ в Красноярский край прибыло 35 974 человека – это на 5,3% больше, чем в 2020 году. Переехало из Красноярского края 37 593 человека, что на 5,6% больше показателя 2020 года.

Фото: vk.com/krasnoyarskstat

Однако миграционный прирост остался положительным за счет приезда иностранцев. Так, в 2021 году из-за рубежа в Красноярский край прибыло 19 816 мигрантов. Это на 23,4% больше, чем годом ранее. Покинуло страну 6 090 человек – на 52,3% меньше.

Также продолжается миграция внутри региона. Непосредственно в Красноярском крае место жительства сменил 72 371 человек.