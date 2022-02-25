«Пусть книги будут вашими помощниками»!

Геннадий Лапунов, директор компании «В-Сибпромтранс» Фото: ИВАНОВА Диана

14 февраля 2012 года, ровно 10 лет назад, в мире появился новый праздник - День дарения книг. В Сибири праздник, посвященный любви к книге, впервые прошел в 2017 году. Его инициатором стал генеральный директор компании «В-Сибпромтранс» Геннадий Лапунов, большой поклонник чтения. «Комсомолка» идею поддержала, и с тех пор ежегодно в этот день наша команда проводит акцию дарения книг, популяризируя чтение и печатную книгу.

Шире круг

В прошлом году акция впервые вышла за пределы краевой столицы и шагнула в Назарово, Ачинск и Лесосибирск - туда, где трудятся филиалы АО «В-Сибпромтранс». А в маршруте этого года - Красноярск, Минусинск, Абакан и Абаза.

Составлен он в честь 200-летия Енисейской губернии, меценаты которой во все времена поддерживали культуру и образование, учебные заведения и публичные библиотеки.

Растим читателей

У Дня дарения книг есть негласные правила, которых Геннадий Семенович просит придерживаться всегда. Во-первых, книги дарим тем, кто в силу разных обстоятельств не может купить их самостоятельно. А во-вторых, подарки должны быть желанными. В этом смысле Красноярский детский дом №2 им. И. А. Пономарева всем правилам соответствует полностью.

- Как у вас уютно, почти как дома!

- Все так говорят, - улыбается директор Валентина Ненашкина и уточняет. - Передавайте, пожалуйста, Геннадию Семеновичу большую благодарность за поддержку. Уже много лет он наш друг!

Красноярский детский дом №2 им. И. А. Пономарева Фото: ИВАНОВА Диана

Несем коробки в музыкальный зал, дети сначала скромничают, а потом привычно галдят, помогая нам распаковывать и раскладывать книги.

Серьезный Дмитрий интересуется, есть ли у нас комиксы, он их очень любит.

Старшеклассница Настя пишет мелом на доске: «День дарения книг». Четырехлетка Соня с голубыми глазами в пол-лица берет азбуку и деловито всех информирует: «Мне скоро в школу!»

Соня Фото: ИВАНОВА Диана

- Сколько ж вы нам всего привезли! И фиксики, и царевны и ми-ми-мишки. Будем читать!

Каждому из 40 воспитанников - журнал в подарок, а книги по школьной программе пополнят библиотеку.

Прощаемся, нас догоняет Влад с коробкой самодельных «валентинок» - в благодарность.

О юбилее и Астафьеве

Многопрофильный техникум Красноярска им. В.П. Астафьева - это еще одно учебное заведение, с которым давно дружат промышленные железнодорожники. Здесь готовят рабочих и специалистов для предприятий края.

- Осенью у нас юбилей, техникуму исполнится 100 лет, - рассказывает директор Ирина Мартенсон. - Техникум гордо носит имя Виктора Петровича Астафьева, он учился здесь, получил первую профессию - составитель поездов. Мы продолжаем традиции, воспитываем кадры для железнодорожной отрасли.

Ребята из многопрофильного техникума Красноярска им. В.П. Астафьева Фото: ИВАНОВА Диана

В честь Дня дарения книги и юбилея вручаем педагогам и студентам новинки документальной журналистики, книги о Юрии Гагарине и Великой Отечественной войне и, конечно, произведения Виктора Петровича Астафьева. В этой библиотеке у его книг точно будут читатели.

Книги для ветеранов

В маршруте акции - два пансионата для ветеранов. Это еще одно пожелание Геннадия Семеновича, который сам много и с удовольствием читает.

Увы, сейчас социальные учреждения на карантине, поэтому пообщаться со старшим поколением не получается, но подарки доставляем в срок: исторические романы, книги о великих святых, биографии знаменитых людей, издательские новинки.

- Литература для пожилых людей, которые любят читать именно печатные книги, - это большая отдушина. Многие из них сохранили любовь к книгам с детства, - говорит Татьяна Унтерберг, организатор и заведующая библиотекой Абаканского пансионата ветеранов.

Олеся Ковальчук, заместитель директора Красноярского пансионата «Солнечный» Фото: ИВАНОВА Диана

- Ваш подарок разделим поровну на два отделения - на улице Славы и Ульяновском проспекте. У нас есть книголюбы, которые прямо «проглатывают» книги. Мы сотрудничаем с библиотеками, стараемся обновлять фонды. Книги заставляют мозг работать, улучшают память, - добавляет Олеся Ковальчук, заместитель директора Красноярского пансионата «Солнечный».

В школы с любовью

В школе №134 микрорайона Солнечный Красноярска День дарения книг начался в 8.00.

- Мы объявили акцию, что можно приносить литературу для школьной библиотеки, и все откликнулись - дети, родители, педагоги. Видите, с раннего утра - ручеек дарителей, - организатор Анна Маркова показывает стопки книг.

Мы тоже не с пустыми руками: несколько десятков книг - из лучших коллекций «Комсомольской правды». Тем более что есть отличный повод включить школу в праздничный маршрут.

О нем рассказала Елена Ланина, руководитель администрации Советского района г. Красноярска:

- В этом году 40 лет исполняется микрорайону Солнечный, и первая школа, которая здесь появилась, была именно ваша. День дарения книг проходит 14 февраля, в День влюбленных, и я уверена, что все в этой жизни нужно делать с любовью - и дарить книги, и читать. Я надеюсь, у вас уже есть или еще появятся любимые книги, которые вы будете перечитывать с удовольствием в любом возрасте.

Елена Ланина, руководитель администрации Советского района г. Красноярска Фото: ИВАНОВА Диана

Еще две школы вошли в маршрут прошедшей акции.

- В День дарения книг мы вручили книги сразу двум школам: минусинской и знаменской, - делится Евгений Барашков, директор Абаканского филиала АО «В-Сибпромтранс». - Школу в селе Знаменка можно назвать нашим партнером. Ее выпускники, получив специальность, приходят работать в наш коллектив. И с минусинской школой-интернатом мы тоже дружим, стараемся навещать, помогать. Вы бы видели, с какой радостью школьники встречали наши подарки! Нам было приятно осознавать, что акция эта очень нужна.

Минусинская школа-интернат

Минусинской школе-интернату в 2022 году исполняется 90 лет. Здесь обучают и воспитывают глухих и слабослышащих детей из городов и поселков края. Чем они только не занимаются - от танцев и вокала до художественной росписи и эколого-биологических исследований - в образовательном учреждении работает больше 20 кружков. У всех есть свое любимое занятие.

- А еще у нас есть телестудия, в которой подростки снимают вполне серьезные фильмы о нашем городе. Есть и прекрасный сад. Если вы зайдете в школу прямо сейчас, то увидите на подоконниках 1000 саженцев дубков, которые будут высажены весной, - рассказывает директор Людмила Кудрявцева. - А читать мы очень любим, поэтому оценили вашу акцию и рады книгам. На встрече глаза детей горели, значит, подарки пришлись по душе.

Самая дальняя точка маршрута

Абаза - небольшой город в Республике Хакасия - в маршрут акции вошла не сразу (доставить книги туда непросто!), но искренность местных библиотекарей была убедительной:

- Конечно, мы ждем вас, и будем рады каждой книге!

- Встреча была в абазинской детской библиотеке и прошла очень хорошо, - рассказывает Никита Таратухин, директор Абазинского филиала АО «В-Сибпромтранс». - Все оценили и количество, а в нашей посылке было 75 книг, и их качество: особенно понравились коллекции «Музеи мира», «Великие ученые», сказки. Честно говоря, сам я успеваю читать только профессиональную литературу, но подрастает дочь, буду с ней приходить в эту библиотеку. Должны ли предприятия помогать? Думаю, да. Это же наш город, мы здесь живем.

Библиотека Абазы

- Прекрасный праздник сегодня, спасибо организаторам, очень важно развивать традиции чтения, - благодарит Татьяна Неверова, заместитель главы города Абазы. - В моем детстве и юности книги были дефицитом, мы передавали их друг другу, читали по очереди. Я с удовольствием возвращаюсь к историческим произведениям, к сибирским писателям. Сейчас перечитываю трилогию Алексея Черкасова «Хмель», «Черный тополь», «Конь рыжий».

- Идея книгодарения - обратить внимание детей и молодёжи к источникам знания, поэтому нам всем необходимо объединиться и прививать детям любовь к чтению. А сможем мы это сделать только своим примером. И только вместе, - уверена Юлия Мухина, заведующая библиотекой г. Абазы.