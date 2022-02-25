На последних выходных зимы в Красноярске будет по-весеннему тепло Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске последние выходные зимы будут теплыми, но пасмурными. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске на 26-27 февраля 2022 года.

Так, 26 февраля в субботу в Красноярске днем будет -1 градус. Ожидается пасмурная погода и осадки – снег с дождем. Сила ветра составит 4-10 метров в секунду. Ночью температура опустится до -8 градусов, будет снежно и ветрено.

27 февраля днем будет около -2 градусов. Осадки прекратятся, но погода останется пасмурной. Ветер же усилится до 5-12 метров в секунду. При этом ночью сильного похолодания не ожидается. Будет около -4 градусов и снег.

Атмосферное давление на выходных будет от 739 мм рт. ст в субботу, до 746 мм рт. ст. в воскресенье.