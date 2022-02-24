В Красноярске на ЖД-вокзале прошли пожарно-тактические учения

Учения на ЖД-вокзале Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 24 февраля прошли пожарно-тактические учения на Железнодорожном вокзале. Как сообщают МЧС, во время отработки специалисты ликвидировали крупный пожар на 300 квадратных метрах и спасли двух человек.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тренировка проводилась в преддверии Чемпионата мира по волейболу 2022 года, который пройдет в Красноярске в августе текущего года.

Во время учений отрабатывались навыки взаимодействия с администрацией, ликвидации пожара, спасения людей и организация информационного обмена между ведомствами территориальной подсистемы РСЧС.

Специалистов поставили в условия как при настоящем пожаре в камере хранения. Площадь возгорания, по легенде, составила 320 квадратных метров, а из здания не успели эвакуироваться два человека.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сначала в здание зашли газодымозащитники – они включились в аппараты и отправились на поиски людей. Найдя их в цокольном этаже здания, пожарные надели на них спасутройства, вывели их на улицу и передали в руки медиков. Затем условный пожар ликвидировали при помощи 60 человек личного состава и 17 единиц техники.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Сергей Дударев, у красноярского ЖД-вокзала сложная планировка здания, которая требует сосредоточения большого количества звеньев газодымозащитной службы – для проверки наличия людей и недопущения гибели пассажиров и персонала. Во время учений личный состав еще раз изучил характеристики объекта, чтобы в случае реального пожара специалисты могли действовать максимально эффективно.