В Красноярске перегонщик троллейбусов по пути на работу проехал на моноколесе всю Россию. Стоп-кадр видео

Организация работы троллейбусного парка немного отличается от автобусного. Автобусы ведь свободны в своем перемещении. А с троллейбусами немного сложнее, потому что «привязаны» к линии электропередачи, могут передвигаться строго один за другим, без возможности обогнать. И для того, чтобы четко соблюдался этот порядок, в депо работает специальный сотрудник – маневровый водитель, которого называют попросту перегонщик троллейбусов.

Накануне 23 февраля пресс-служба городской администрации рассказала о незаурядном человеке. Петр Анатольевич Шахов – водитель троллейбуса со стажем более 15 лет. Раньше возил пассажиров по улицам Красноярска, а три года назад переквалифицировался.

- Перегонщик – это водитель, который принимает троллейбусы, расставляет их в порядке очереди на технические осмотры, прогоняет через мойку и прочее. Конечная задача – выставить троллейбусы по выходу на маршруты. Они иногда выходят с интервалом меньше минуты, иногда каждую минуту. Их надо расставить так, чтобы с утра все 65 троллейбусов ушли один за другим, не мешая друг другу, – поясняет Петр Шахов.

Раньше Петр Шахов возил пассажиров, а теперь переквалифицировался. Стоп кадр видео

На работу он добирается на своем персональном служебном транспорте - моноколесе. Для многих это необычная и даже странная штука. Коллеги поначалу дивились, постепенно привыкли. А наш водитель справляется с одним колесом также уверенно, как и с четырьмя. Встал на подножки – и вперед, никаких преград. И не только на работу, но и в магазин, по другим делам. На «Столбы» - запросто или до самого входа в Караульную пещеру. Даже в Дивногорск катался.

Петр Шахов шутит:

- Я проехал уже в общей сложности 13 тысяч километров. Если измерить нашу страну вдоль и поперек, то это будет 9 на 3 тысячи километров. Получается, я всю Россию проехал на этом колесе.

Кстати, подсмотрел он идею передвижения в Зеленой роще два года назад. Увидел мужчину на моноколесе, заинтересовался, полез в интернет и для начала все узнал о нем. А потом нашел подходящую модель, чтобы не боялась суровых сибирских условий и непогоды. И вот теперь неразлучен со своим товарищем.