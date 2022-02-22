Пункты помощи беженцам из Донбасса в Красноярске 2022: как помочь переселенцам из ДНР и ЛНР

Фото: предоставлено партией "Единая Россия"

Пункты помощи беженцам из Донбасса открылись в Красноярске в 2022 году. Рассказываем, как помочь переселенцам из ДНР и ЛНР в Красноярске.

Пункты для сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР будут работать в Красноярске с 22 по 28 февраля 2022 года.

Первый пункт помощи работает в Ленинском районе Красноярска. Он находится по адресу: улица Юности, 10А. Еще один пункт помощи переселенцам из Донбасса работает в центре Красноярска – на Красной площади, 17. Часы работы будние дни: 9:00-20:00 часов, в субботу – 12:00-15:00 часов. Тел. 264-65-75.

Что приносить беженцам из Донбасса в Красноярске 2022

- Одежда (в том числе – детская новая), постельное белье, подушки, полотенца;

- игрушки и канцелярские принадлежности для детей;

- средства гигиены: шампуни, зубные щетки, паста, влажные салфетки, памперсы;

- корм для животных;

- продукты питания.

Добавим, что красноярцы могут помочь переселенцам из Донбасса и кровом. Так, жители Красноярска и Лесосибирска уже предложили беженцам бесплатное жилье на первое время.

- Накануне Владимир Путин принял очень важное решение, подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. А также - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с руководством двух республик. Жителям этих республик требуется поддержка, они обратились к нам за помощью и мы не можем оставаться в стороне. Во всех регионах страны, «Единая Россия» выступила с инициативой и организовала пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев. В Красноярске они сегодня начали свою работу. В первую очередь, в сборе помощи примут участие партийцы, наши депутаты всех уровней, волонтеры, наши первичные организации. В течение недели мы соберем гуманитарную помощь и направим ее в пункты размещения беженцев в Ростовскую область. Своих в беде не бросаем. Уверен, вместе мы с этим справимся. Призываю жителей Красноярского края не оставаться в стороне, - сказал секретарь Красноярского регионального отделения «Единой России» Алексей Додатко.

Все собранные вещи ориентировочно 1 марта будут направлены в Ростовскую область и регионы, где размещены беженцы из Донбасса.