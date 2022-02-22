Расписание электричек в Красноярске на День защитника отечества 23 февраля 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Расписание электричек в Красноярске на День защитника отечества 23 февраля 2022 изменится. Об этом сообщает «КрасЖД».

Городские и пригородные электрички будут ходить по расписанию субботы. Следующие маршруты в этот день ходить не будут:

- Маршрут «Красноярск – Мана - Красноярск» - отправление из Красноярска в 9:58;

- Маршрут «Красноярск – Иланская - Красноярск» - отправление из Красноярска в 18:26.

Маршруты, обозначенные ниже, будут двигаться по обычному расписанию:

- «Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск»;

- Ачинск-1 – Лесосибирск;

- Решоты – Чунояр;

- Боготол – Чернореченская.

Уточник график движения электричек можно в справочном центре ОАО «РЖД» - 8-800-775-00-00, на сайте «Краспригород» и в мобильном приложении.