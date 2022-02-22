«Жена пока не знает»: красноярец решил бесплатно сдать квартиру беженцам из Донбасса

Район в котором будут жить переселенцы Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярец Илья К. решил помочь беженцам из Донбасса и сдать однокомнатную квартиру бесплатно. Мужчина разместил соответствующее объявление в «Карте помощи» - проекте волонтеров, желающих помочь переселенцам из ДНР и ЛНР.

Илья предлагает однокомнатную квартиру на проспекте Красноярский рабочий, 80 в Ленинском районе города. Район, кстати, хороший: рядом Октябрьский мост, одна из главных магистралей правого берега, куча инфраструктуры – от продуктовых магазинов до школ и детских садов. Лот – всем на зависть. Правда квартира в доме старой застройки, но это все мелочи жизни – главное, что бесплатно и на неопределенный срок.

Объявление Ильи

«КП-Красноярск» Илья рассказал, что принял решение сугубо из соображений совести – ни о какой политике в этот момент не думал, правда его телефон сейчас разрывается не от звонков переселенцев, а от журналистов:

- Была просьба – я отозвался. Пока никто, кроме журналистов, не звонил и не спрашивал. Я так понимаю, что беженцы, в любом случае, будут, скорее всего, люди семейные – поэтому готов принять семью. Вообще, я не политик, у меня нет какой-то позиции. Я узнал, что люди нуждаются в помощи – я готов ее оказывать. Оценивать ситуацию в целом – не моя профессия, - говорит красноярец.

В соцсетях сейчас двойственное отношение к переселенцам. Кто-то поддерживает донбассцев, потерявших родину, кто-то относится с недоверием и опаской – вдруг плохие люди попадутся. Илья к этому относится философски:

- Не мне определять – хороший человек может заселиться в квартиру или плохой. Для этого есть соответствующие органы. Например, если просит человек помощи – есть нечего, мы же помогаем ему без мысли – а вдруг он где-то нагрешил? Поэтому… была просьба – я откликнулся.

Илья не считает, что делает что-то особенное, хотя он первый житель Красноярска, решивший сдать свою квартиру безвозмездно:

- Есть осадок даже – еще ничего не сделал, а меня чуть ли не героем считают. Думаю, я не единственный буду, кто откликнется, - считает мужчина.

Сам Илья счастливо женат и воспитывает троих детей. Но супругу в свои планы он пока не посвятил:

- Жена даже не знает об этом. Да и зачем ей знать? (смеется) Это наша квартира с сестрой. Мы все равно в другом районе живем. Да и если супруга узнает, думаю, нормальная у нее реакция будет. Пока же еще ничего нет, может и не понадобится квартира. Ситуация может в любой момент измениться, - пояснил Илья.

Объявление Антона

Всего в Красноярском крае два объявления о безвозмездной сдаче квартиры беженцам из Донбасса. Второй лот находится в Лесосибирске. Местный житель готов сдать трехкомнатную квартиру на улице 60 лет ВЛКСМ, 10. Мужчина готов принять девушку с ребенком. Однако на наш звонок он не ответил.