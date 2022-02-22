Программа мероприятий на День защитника Отечества 23 февраля в Красноярске 2022 Фото: ИВАНОВА Диана

Уже в грядущую среду, 23 февраля 2022 года, красноярцев ждет выходной в честь Дня защитника отечества. Публикуем программу мероприятий. В нее входят встречи поздравления, удивительные истории героев, яркие номера и праздничная атмосфера! Для вас выступят лучшие коллективы Культурного Центра на Высотной.

Культурный центр на Высотной (ГорДК)

Пр. Свободный, 48

23 февраля, 17.00

Вход по пригласительным билетам, их можно взять на ресепшене.

Powerman-2022 0+

На конкурсно-игровой программе на льду Powerman-2022 выберут самые активные и веселые семьи Красноярска!

Приглашаются семьи, состоящие из 3 человек: папа, мама и ребенок до 12 лет.

Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в личном первенстве.

Старт состязаний 23 февраля в 15.00 на катке Центрального парка.

Центральный парк имени Горького

Ул. Маркса, 151

23 Февраля, 15.00

Вход свободный.

Хоккейный матч ветеранов «Енисейская Сибирь 60+» - «Красная звезда» 0+

Матч посвящается Дню защитников Отечества.

«Платинум Арена»

23 февраля, 14.00

Вход свободный.

Кино

Восставший из пепла 12+

Документальный фильм Ильи Воржева познакомит зрителей с малоизвестными, но значительными страницами истории Красноярска. Воздвигнув острог, Андрей Дубенский вряд ли подозревал, что одной из движущих сил в жизни острога, а затем и города, станут пожары.

Например, после пожара 1773 года в городе из 400 домов уцелело лишь 30. Этот факт послужил толчком к каменной застройке.

В 1881 году после пожара горожане стали возводить брандмауэры – каменные стены для защиты от огня деревянных строений. Позже появился водопровод, пожарные машины и необходимый инвентарь.

Режиссер в картине использует исторические документы, дневниковые записи, уникальные кадры хроники и фотографии.

После показа фильма состоится творческая встреча со съемочной группой, на которой каждый зритель сможет поделиться своими впечатлениями или задать вопрос.

Дом кино

Пр. Мира, 88

24 февраля, 18.00

Вход бесплатный по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе кинотеатра.