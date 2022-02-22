Гастроли и концерты марта в Красноярске 2022: Линда, Александр Малинин и Queen & Scorpions Tribute Show

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вместе с весной в Красноярск возвращаются концерты, шоу и творческие встречи. Предупреждаем, график насыщенный! Рассказываем, какие концерты будут в Красноярске в марте 2022.

ГАСТРОЛИ

Не в свои сани не садись 12+

Ирина Муравьева, Сергей Никоненко

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

1 марта, 19.00

Билеты 1800-3800 рублей.

Анна Егоян 16+1

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

2 марта, 19.00

Билеты 1000-2500 рублей.

Трибьют-шоу Radio Queen: Богемская рапсодия 12+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

2 марта, 19.00

Билеты 1400-3500 рублей.

Stand Up: Елена Новикова 18+

Baker Street

ул. Дмитрия Мартынова, 12

2 марта, 20.00

Билеты 1000-2000 рублей.

Театр танца «Искушение»: Шоу под дождем 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

4 марта, 19.00

Билеты 1000-2500 рублей.

Queen & Scorpions Tribute Show c симфоническим оркестром 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

5 марта, 19.00

Билеты 1000-3500 рублей.

Симфоническое КИНО. Юрий Каспарян 12+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

6 марта, 19.00

Билеты 1000-5000 рублей.

Стас Пьеха 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

8 марта, 18.00

Билеты 1000-3500 рублей.

Владимир Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы» 6+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

8 марта, 19.00

9 марта, 19.00

Билеты 2200-4000 рублей.

Счастье у каждого свое 16+

Николай Добрынин, Павел Трубинер, Софья Зайка, Алексей Демидов

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

9 марта, 19.00

Билеты 1400-3800 рублей.

Авантюристы поневоле 16+

Павел Прилучный, Раиса Рязанова

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

10 марта, 19.00

Билеты 1200-4500 рублей.

Жека (Евгений Григорьев) 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

11 марта, 19.00

Билеты 900-3000 рублей.

Фортепианное шоу Bel Suono 6+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

11 марта, 19.00

Билеты 1800-4700 рублей.

Кавказский меловой круг 16+

Хакасский национальный театр кукол «Сказка»

Институт искусств

Ул. Ленина, 122

15 и 16 марта, 19.00

Билеты 250-350 рублей.

Premier Orchestra и солисты оперных театров Санкт-Петербурга 12+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

16 марта, 19.00

Билеты 800-2400 рублей.

Группа «Кватро» 16+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

17 марта, 18.30

Билеты 1000-3200 рублей.

Линда 18+

The Mods bar

Ул. Авиаторов, 19

17 марта, 20.00

Билеты 1200-3000 рублей.

Дуэт New York Duo (Швейцария) 12+

Малый зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

18 марта, 19.00

Билеты 600-1100 рублей.

Красная шапочка 3+

Хакасский национальный театр кукол «Сказка»

Театр кукол

Ул. Ленина, 119

18 и 19 марта, 11.00, 13.00

Билеты 300-450 рублей.

Александр Малинин 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

19 марта, 19.00

Билеты 1200-4000 рублей.

Триумф джаза: Трио Джона Скотфилда, Игорь Бутман, Олег Аккуратов 6+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

19 марта, 19.00

Билеты 1400-2000 рублей.

Женский стендап 18+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

20 марта, 19.00

Билеты 1800-5000 рублей.

Юрий Богданов (фортепиано, Москва) 6+

Малый зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

20 марта, 19.00

Билеты 300-600 рублей.

Марина Девятова 6+

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

21 марта, 19.00

Билеты 1800-3500 рублей.

Томас Андерс (Thomas Anders) 12+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

21 марта, 19.00

Билеты 1500-5500 рублей.

Папа 16+

Сергей Маковецкий, Марина Александрова

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

24 марта, 19.00

Билеты 1500-7000 рублей.

Транссибирский Арт-фестиваль: Светлана Захарова и Вадим Репин 6+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

25 марта, 19.00

Билеты 1200-2500 рублей.

Сергей Орлов 16+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

26 марта, 19.00

Билеты 1700-3700 рублей.

Группа «Dabro» 16+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

28 марта, 19.00

Билеты 1300-3800 рублей.

Пелагея 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

29 марта, 19.00

Билеты 1800-5000 рублей.

Ярослав Сумишевский 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

30 марта, 19.00

Билеты 1200-3500 рублей.

Группа «Крематорий» 18+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

31 марта, 20.00

Билеты 1200-2800 рублей.

Красноярский экономический форум: культурная программа

«Всюду жизнь!» 16+

Танцевальный спектакль Егора Дружинина без слов рассказывает о жителях местечка под названием «Жизнь» где-то в Восточной Европе.

Исходное событие истории спектакля - одиночество, ожидание кого-то или чего-то, что изменит к лучшему нашу жизнь. Герои спектакля – пятнадцать одиноких женщин и шестеро одиноких мужчин, которые пытаются найти друг друга. Приходится бороться за счастье, изобретая для этого разные, иногда странные, способы. Язык, которым пользуются актеры, настолько пластически выразителен, что спектакль не нуждается в живой речи. Двадцать один актер на одной сцене, используя лишь язык тела, расскажет двадцать одну историю — о встречах и расставаниях, об ожиданиях и обманутых мечтах.

В спектакле использована музыка Горана Бреговича.

Конгресс-холла СФУ

Пр.Свободный, 82, стр. 9

2 марта, 19.00

Билеты 800-2000 рублей.

Гала-концерт "Звезды российского балета" 6+

В концертной программе принимают участие примы и премьеры Государственного академического Большого театра России: Мария Александрова, Екатерина Шипулина и Александр Волчков. Государственный академический Мариинский театр представляют Евгений Иванченко, РФ Игорь Колб, Оксана Скорик. Наряду с плеядой солистов из культурных столиц выступит коллектив 10th Avenue Dance Theatre из Ставрополя.

Возглавляет список звездных исполнителей всемирно известный танцовщик Сергей Полунин.

В концерте будут исполнены номера из балетов «Раймонда» А. Глазунова, «Корсар» и «Жизель» А. Адана, хореографические композиции «Кармен», вариации на тему «Говорила мама», постановки Ирины Кононовой и знаменитого хореографа Александра Челидзе.

Продолжительность: 1 час 30 минут, 2 отделения

Большой концертный зал

3 марта, 19.00

Билеты 1400—3000 рублей.

Кубок КВН Енисейской Сибири 12+

В этом году за Кубок КВН Енисейской Сибири будут бороться команды - чемпионы и финалисты Высшей лиги КВН: «Раисы» (Иркутск), «Михаил Дудиков» (Ставрополь), «Снежногорск» (Мурманск) и «Борцы – Северный десант» (Сургут).

Билеты на Кубок КВН Енисейской Сибири можно будет приобрести на сайте https://krs.kassir.ru/ (необходимо зайти во вкладку мероприятия). В связи с эпидемиологической ситуацией продажа билетов в кассах не предусмотрена.

Конгресс-холла СФУ

Пр.Свободный, 82, стр. 9

4 марта, 19.00

Билеты 500-1000 рублей.

Премьера

«Мнимый больной» (1673) – последняя пьеса Мольера о богаче Аргане, которой видит смысл жизни в обнаружении и лечении всех своих «болезней» сразу. Это произведение – богатый материал для режиссеров, в котором каждый видит свое – сатиру на врачей, смешной фарс, а, возможно, попытку человека укрыться от окружающего мира в заботах о собственном здоровье. Это одна из лучших работ французского драматурга, которая не теряет свои актуальности в наши дни.

Из декораций зрители увидят только диван, который станет основным местом действия, где проходит вся жизнь Аргана. Еще элементами декораций станут каркасная юбка-трансформер и съемные подушки, дополняющие костюмы героев спектакля.

Театр кукол

Ул. Ленина, 119

8 марта, 18.00

9 марта, 19.00

Билеты 400-550 рублей.