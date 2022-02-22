Гастроли и концерты марта в Красноярске 2022: Линда, Александр Малинин и Queen & Scorpions Tribute Show

Фото: Мария ЛЕНЦ
Вместе с весной в Красноярск возвращаются концерты, шоу и творческие встречи. Предупреждаем, график насыщенный! Рассказываем, какие концерты будут в Красноярске в марте 2022.
Не в свои сани не садись 12+
Ирина Муравьева, Сергей Никоненко
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
1 марта, 19.00
Билеты 1800-3800 рублей.
Анна Егоян 16+1
Институт искусств
Ул. Ленина, 22
2 марта, 19.00
Билеты 1000-2500 рублей.
Трибьют-шоу Radio Queen: Богемская рапсодия 12+
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
2 марта, 19.00
Билеты 1400-3500 рублей.
Stand Up: Елена Новикова 18+
Baker Street
ул. Дмитрия Мартынова, 12
2 марта, 20.00
Билеты 1000-2000 рублей.
Театр танца «Искушение»: Шоу под дождем 12+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
4 марта, 19.00
Билеты 1000-2500 рублей.
Queen & Scorpions Tribute Show c симфоническим оркестром 12+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
5 марта, 19.00
Билеты 1000-3500 рублей.
Симфоническое КИНО. Юрий Каспарян 12+
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
6 марта, 19.00
Билеты 1000-5000 рублей.
Стас Пьеха 6+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
8 марта, 18.00
Билеты 1000-3500 рублей.
Владимир Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы» 6+
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
8 марта, 19.00
9 марта, 19.00
Билеты 2200-4000 рублей.
Счастье у каждого свое 16+
Николай Добрынин, Павел Трубинер, Софья Зайка, Алексей Демидов
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
9 марта, 19.00
Билеты 1400-3800 рублей.
Авантюристы поневоле 16+
Павел Прилучный, Раиса Рязанова
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
10 марта, 19.00
Билеты 1200-4500 рублей.
Жека (Евгений Григорьев) 12+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
11 марта, 19.00
Билеты 900-3000 рублей.
Фортепианное шоу Bel Suono 6+
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
11 марта, 19.00
Билеты 1800-4700 рублей.
Кавказский меловой круг 16+
Хакасский национальный театр кукол «Сказка»
Институт искусств
Ул. Ленина, 122
15 и 16 марта, 19.00
Билеты 250-350 рублей.
Premier Orchestra и солисты оперных театров Санкт-Петербурга 12+
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
16 марта, 19.00
Билеты 800-2400 рублей.
Группа «Кватро» 16+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
17 марта, 18.30
Билеты 1000-3200 рублей.
Линда 18+
The Mods bar
Ул. Авиаторов, 19
17 марта, 20.00
Билеты 1200-3000 рублей.
Дуэт New York Duo (Швейцария) 12+
Малый зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
18 марта, 19.00
Билеты 600-1100 рублей.
Красная шапочка 3+
Хакасский национальный театр кукол «Сказка»
Театр кукол
Ул. Ленина, 119
18 и 19 марта, 11.00, 13.00
Билеты 300-450 рублей.
Александр Малинин 6+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
19 марта, 19.00
Билеты 1200-4000 рублей.
Триумф джаза: Трио Джона Скотфилда, Игорь Бутман, Олег Аккуратов 6+
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
19 марта, 19.00
Билеты 1400-2000 рублей.
Женский стендап 18+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
20 марта, 19.00
Билеты 1800-5000 рублей.
Юрий Богданов (фортепиано, Москва) 6+
Малый зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
20 марта, 19.00
Билеты 300-600 рублей.
Марина Девятова 6+
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
21 марта, 19.00
Билеты 1800-3500 рублей.
Томас Андерс (Thomas Anders) 12+
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
21 марта, 19.00
Билеты 1500-5500 рублей.
Папа 16+
Сергей Маковецкий, Марина Александрова
Театр оперы и балета
Ул. Перенсона, 2
24 марта, 19.00
Билеты 1500-7000 рублей.
Транссибирский Арт-фестиваль: Светлана Захарова и Вадим Репин 6+
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
25 марта, 19.00
Билеты 1200-2500 рублей.
Сергей Орлов 16+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
26 марта, 19.00
Билеты 1700-3700 рублей.
Группа «Dabro» 16+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
28 марта, 19.00
Билеты 1300-3800 рублей.
Пелагея 6+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
29 марта, 19.00
Билеты 1800-5000 рублей.
Ярослав Сумишевский 12+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
30 марта, 19.00
Билеты 1200-3500 рублей.
Группа «Крематорий» 18+
Максимилианс
Ул. Партизана Железняка, 17
31 марта, 20.00
Билеты 1200-2800 рублей.
Красноярский экономический форум: культурная программа
«Всюду жизнь!» 16+
Танцевальный спектакль Егора Дружинина без слов рассказывает о жителях местечка под названием «Жизнь» где-то в Восточной Европе.
Исходное событие истории спектакля - одиночество, ожидание кого-то или чего-то, что изменит к лучшему нашу жизнь. Герои спектакля – пятнадцать одиноких женщин и шестеро одиноких мужчин, которые пытаются найти друг друга. Приходится бороться за счастье, изобретая для этого разные, иногда странные, способы. Язык, которым пользуются актеры, настолько пластически выразителен, что спектакль не нуждается в живой речи. Двадцать один актер на одной сцене, используя лишь язык тела, расскажет двадцать одну историю — о встречах и расставаниях, об ожиданиях и обманутых мечтах.
В спектакле использована музыка Горана Бреговича.
Конгресс-холла СФУ
Пр.Свободный, 82, стр. 9
2 марта, 19.00
Билеты 800-2000 рублей.
Гала-концерт "Звезды российского балета" 6+
В концертной программе принимают участие примы и премьеры Государственного академического Большого театра России: Мария Александрова, Екатерина Шипулина и Александр Волчков. Государственный академический Мариинский театр представляют Евгений Иванченко, РФ Игорь Колб, Оксана Скорик. Наряду с плеядой солистов из культурных столиц выступит коллектив 10th Avenue Dance Theatre из Ставрополя.
Возглавляет список звездных исполнителей всемирно известный танцовщик Сергей Полунин.
В концерте будут исполнены номера из балетов «Раймонда» А. Глазунова, «Корсар» и «Жизель» А. Адана, хореографические композиции «Кармен», вариации на тему «Говорила мама», постановки Ирины Кононовой и знаменитого хореографа Александра Челидзе.
Продолжительность: 1 час 30 минут, 2 отделения
Большой концертный зал
3 марта, 19.00
Билеты 1400—3000 рублей.
Кубок КВН Енисейской Сибири 12+
В этом году за Кубок КВН Енисейской Сибири будут бороться команды - чемпионы и финалисты Высшей лиги КВН: «Раисы» (Иркутск), «Михаил Дудиков» (Ставрополь), «Снежногорск» (Мурманск) и «Борцы – Северный десант» (Сургут).
Билеты на Кубок КВН Енисейской Сибири можно будет приобрести на сайте https://krs.kassir.ru/ (необходимо зайти во вкладку мероприятия). В связи с эпидемиологической ситуацией продажа билетов в кассах не предусмотрена.
Конгресс-холла СФУ
Пр.Свободный, 82, стр. 9
4 марта, 19.00
Билеты 500-1000 рублей.
«Мнимый больной» (1673) – последняя пьеса Мольера о богаче Аргане, которой видит смысл жизни в обнаружении и лечении всех своих «болезней» сразу. Это произведение – богатый материал для режиссеров, в котором каждый видит свое – сатиру на врачей, смешной фарс, а, возможно, попытку человека укрыться от окружающего мира в заботах о собственном здоровье. Это одна из лучших работ французского драматурга, которая не теряет свои актуальности в наши дни.
Из декораций зрители увидят только диван, который станет основным местом действия, где проходит вся жизнь Аргана. Еще элементами декораций станут каркасная юбка-трансформер и съемные подушки, дополняющие костюмы героев спектакля.
Театр кукол
Ул. Ленина, 119
8 марта, 18.00
9 марта, 19.00
Билеты 400-550 рублей.