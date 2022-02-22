Эксперты составили портрет среднестатистического красноярца
Фото: Мария ЛЕНЦ
Ко Дню защитника Отечества специалисты Красстата составили портрет среднестатистического жителя Красноярского края.
Количество и возраст
Так, на 1 января 2021 года в Красноярском крае проживало 1 332 500 мужчин – это 46,7% всех жителей региона. В трудоспособном возрасте (от 16 до 60 лет) – 63,7%, пенсионеров – 22%, детей и подростков младше 16 лет – 14,3%.
Средний возраст красноярца – 36,3 года, в городах – 35,7 лет, в селах – 38 лет. При этом в крае проживало 436 долгожителей старше 95 лет, из них старше 100 лет – 79 человек.
Дела семейные
В 2020 году чаще всего женились мужчины в возрасте 25-34 года. В возрасте от 60 лет в брак вступили 554 красноярца, 67 из них – в первый раз.
Образование и работы
Уровень занятости мужчин в возрасте от 15 лет составил 68%, уровень безработицы – 3,6%. Высшее образование имеют 22,9% мужчин, среднее профессиональное – 45%, среднее общее – 22,9%, не имеют даже общего образования – 0,6%.
93,1% занятых красноярцев – наемные работники, остальные 6,9% - работодатели, предприниматели, члены производственных кооперативов и участники семейного бизнеса.
Число мужчин значительно преобладает в таких сферах деятельности, как строительство - 86,5% занятых в соответствующей сфере;
Добыча полезных ископаемых - 82,%;
Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 79,%;
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 75,%;
Транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи - 74,%.