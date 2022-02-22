Красноярцев зовут поучаствовать в благотворительном забеге в честь 3-летия с начала Универсиады-2019

КЭФ Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска и гостей города приглашают поучаствовать в благотворительном забеге «Добрая пятерка» в честь 3-летия с начала Универсиады-2019. Спортивный праздник пройдет в рамках КЭФ-ФЕСТ.

Благотворительный забег пройдет 2 марта, регистрация для участия уже открыта. Взносы участников пойдут на благотворительность. В прошлом году с помощью забега удалось собрать больше полумиллиона рублей.

Испытать себя и помочь детям в этом году смогут и бегуны, и лыжники, и велосипедисты. Всем участникам предстоит преодолеть дистанцию 5 км. Забег и велогонка стартуют в Деревне Универсиады. Далее маршрут пройдет по территории эко-парка «Гремячая грива» с финишем возле первого визит-центра. Лыжная гонка состоится на трассе кластера «Радуга».

Зарегистрироваться на старт и получить подробную информацию можно уже сейчас на сайте. Стоимость слота – 500 рублей. Заявки на забег и гонки принимают до 20:00 28 февраля. Но есть вероятность, что места разберут раньше, так что поторопитесь.

На спортивный праздник можно придти и в качестве зрителя. На территории Сибирского федерального университета, где три года назад размещалась Деревня Универсиады, будет много интересного: спортивные игры, развлекательные локации, концерт красноярских музыкальных групп. Также будет работать музей Зимней универсиады-2019.

Напомним, что благотворительный забег «Добрая пятерка» проходит уже пятый раз в рамках Красноярского экономического форума.