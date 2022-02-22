Просветительская программа КЭФ-2022: мастер-классы, лекции и круглые столы Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы опубликовали просветительскую программу Красноярского экономического форума-2022, которая входит в КЭФ-ФЕСТ. Со 2 по 4 марта ведущие эксперты проведут для участников Форума, в том числе и для онлайн-посетителей, свои мастер-классы, лекции, круглые столы и public talking.

Так, 2 марта в студии «Москва» состоится мастер-класс «Клиентоориентированность: чему государство и НКО могут научиться у бизнеса» от консультанта, издателя и автора книг Игоря Манна. Эксперт подробно объяснит, чем клиентоориентированность отличается от сервиса и маркетинга, а также даст инструменты для работы в этом направлении. Встреча с экспертом пройдет с 16:00 до 18:00 часов по красноярскому времени.

- Государство и некоммерческий сектор может многому научиться у бизнеса. И одна из актуальных тем - это клиентоориентированность. Правильно выстроить клиентоориентированную идеологию работы органов госвласти и общественных организаций, поднять градус направленности на благополучателей в работе госслужащих - вот приоритеты работы в данном направлении, - отметил спикер.

Кроме того, в рамках Просветительской программы КЭФ-2022 пройдут встречи с состоявшимися лидерами в совершенно разных областях: от промышленных инноваций до спорта. Однако речь пойдет не только о внешних успехах, но и пути внутренней трансформации, профессиональном и личностном росте, о мышлении, создающем будущее.

Добавим, что присоединиться к Просветительской программе Красноярского экономического форума можно в режиме онлайн на сайте мероприятия. Для участия обязательная регистрация.