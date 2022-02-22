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Общество22 февраля 2022 1:36

Просветительская программа КЭФ-2022: мастер-классы, лекции и круглые столы

Опубликована просветительская программа КЭФ-2022
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Просветительская программа КЭФ-2022: мастер-классы, лекции и круглые столы

Просветительская программа КЭФ-2022: мастер-классы, лекции и круглые столы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы опубликовали просветительскую программу Красноярского экономического форума-2022, которая входит в КЭФ-ФЕСТ. Со 2 по 4 марта ведущие эксперты проведут для участников Форума, в том числе и для онлайн-посетителей, свои мастер-классы, лекции, круглые столы и public talking.

Так, 2 марта в студии «Москва» состоится мастер-класс «Клиентоориентированность: чему государство и НКО могут научиться у бизнеса» от консультанта, издателя и автора книг Игоря Манна. Эксперт подробно объяснит, чем клиентоориентированность отличается от сервиса и маркетинга, а также даст инструменты для работы в этом направлении. Встреча с экспертом пройдет с 16:00 до 18:00 часов по красноярскому времени.

- Государство и некоммерческий сектор может многому научиться у бизнеса. И одна из актуальных тем - это клиентоориентированность. Правильно выстроить клиентоориентированную идеологию работы органов госвласти и общественных организаций, поднять градус направленности на благополучателей в работе госслужащих - вот приоритеты работы в данном направлении, - отметил спикер.

Кроме того, в рамках Просветительской программы КЭФ-2022 пройдут встречи с состоявшимися лидерами в совершенно разных областях: от промышленных инноваций до спорта. Однако речь пойдет не только о внешних успехах, но и пути внутренней трансформации, профессиональном и личностном росте, о мышлении, создающем будущее.

Добавим, что присоединиться к Просветительской программе Красноярского экономического форума можно в режиме онлайн на сайте мероприятия. Для участия обязательная регистрация.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКЭФ-2022 в Красноярске