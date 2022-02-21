СУЭК вошла в число лучших работодателей России

СУЭК Андрея Мельниченко вошла в число лучших работодателей России по версии крупнейшего рекрутингового сервисаHeadHunter (hh.ru). По итогам 2021 года СУЭК закрепилась в лидерах рейтинга в категории "Крупнейшие компании".

СУЭК разместилась в списке финалистов наряду с такими лидерами отечественной промышленности, как РОСАТОМ, РЖД, СИБУР, Северсталь, ЕВРАЗ. Сибирская Генерирующая Компания (СГК) как самостоятельный бренд Группы также вошла в рейтинг лучших представителей крупнейшего бизнеса. Помимо этого, СУЭК и СГК включены в десятку абсолютных лидеров в сегменте "Энергетика и добыча сырья" по опросу соискателей, которые искали работу в 2021 году.

Рейтинг работодателей hh.ru — один из наиболее авторитетных независимых проектов оценки привлекательности бренда работодателя, существующий уже 12 лет. В 2021 году в рейтинге приняли участие 1 923 компаний из 20 отраслей, а количество отданных голосов соискателей достигло 285 тысяч.

Согласно методологии, общий индекс складывается из трех индексов: оценки эффективности деятельности HR-подразделения — эффективность и степень развитости HR-функции, внутренней оценки — мнения сотрудников компании, а также внешней оценки — мнения соискателей, ищущих работу. Соискатели выбирают компании, в которых хотели бы работать, по методологии, одобренной ВЦИОМ. Каждый этап оценки имеет собственный вес в итоговом балле. Три независимые оценки суммируются согласно своему весу и определяют итоговое место компании в Рейтинге.

СУЭК, являясь одними из крупнейших работодателей России, традиционно уделяет большое внимание развитию своих сотрудников, дает возможности для личностного и карьерного роста, инвестирует в качество жизни своего персонала.