Антивалентинка_КРК: подводим итоги

Благодаря акции #Антивалентинка_КРК, проходившей в краевом центре с 14 по 16 февраля, жители города смогли избавиться не только от подарков «от бывших», но и от романтической переписки, которая стала лишь грустным напоминанием о несостоявшихся отношениях. Именно писем – ицелых, и разорванных – вконтейнере оказалось больше всего. Ещё туда попали чьи-то свадебные плакаты – видимо, написанные на них пожелания не сбылись, мягкие игрушки, коробочки с мелкими сувенирами и даже мужская рубашка. Она намокла от растаявшего снега, и операторы КРК грустно пошутили – мокраяот слёз.

Сама акция привлекла внимание не только жителей краевого центра, но и региональных и даже федеральных СМИ. О ней рассказали Россия-24, «Фонтанка.ru», REN-TV, порталы «ЯПлакалъ», «Байкал24» и «Советский спорт», «Новые Известия», а также некоторые популярные блогеры.

«Не секрет, что праздник всех влюблённых, на самом деле, не для всех становится праздником. Отношения, которые не сложились, мешают людям радоваться жизни. И вот чтобы немного поднять им, да, пожалуй, и всем красноярцам настроение, мы провели такую акцию. На этот раз «сбор» небольшой, но для первого раза вполне выразительный. Планируем сделать эту акцию традиционной, так что возможность расстаться с грустными воспоминаниями будет у всех, кто этого захочет!» – пояснил директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

Все «антивалентинки» по завершении акции отправились на специализированный полигон и были захоронены в соответствии с требованиями действующего законодательство в сфере обращения с «ТБО» – «тоскливыми безрадостными отходами».