В Красноярском аэропорту открылся комфортабельный «LEGENDA Аэро Отель» с видом на взлетно-посадочную полосу

В Красноярском аэропорту открылся комфортабельный отель с видом на взлетно-посадочную полосу Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 17 февраля, в красноярском аэропорту открылся отель повышенной комфортности под названием «LEGENDA Аэро Отель». Он расположен в здании VIP-терминала, но пассажиры могут попасть в него из главного здания аэроровокзала по крытой пешеходной галерее.

Новый отель отличается от других заведений гостиничного формата. Это, конечно, расположение и вид из некоторых окон на взлетно-посадочную полосу. Всего здесь 39 дизайнерских номеров различной категории. В каждом есть все необходимое для современного путешественника, чтобы отдохнуть, освежиться и привести себя в порядок. Ведь многим пассажирам порой приходится проводить в перелетах и командировках по несколько суток. А в номере они найдут косметические принадлежности, чайно-кофейный набор, халат, тапочки, утюг, фен. Окна оснащены шумоизоляцией и светонепроницаемыми шторами, так что звук взлетающих «Боингов» гостей отеля не потревожит.

В круглосуточном кафе можно выбрать напитки и снеки на любой вкус. В уютной лаундж-зоне – без лишней суеты дождаться своего рейса. Также в лобби гостиницы оборудована рабочая зона для тех, кому по делам бизнеса нужно быть всегда на связи и в процессе.

- Новый отель добавит комфорт пассажирам во время перелетов, это отличный пример дальнейшего развития аэропорта как ключевого элемента в системе пассажироперевозок. Современная инфраструктура в регионах открывает новые горизонты для экономического роста, дает возможность вести бизнес более эффективно, улучшая качество жизни, - прокомментировал депутат Госдумы от Красноярского края Александр Дроздов.

По словам министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова, 2021 год стал для аэропорта «Красноярск» показательным, насыщенным. В июне в рамках запуска авиахаба национальный перевозчик «Аэрофлот» открыл прямые рейсы в Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Краснодар, Симферополь, Сочи с дальнейшей перспективой расширения маршрутной сети, в том числе по международным направлениям. В августе ввели в эксплуатацию магистральную рулежную дорожку, которая позволяет в два раза увеличить пропускную способность аэродрома и вместо 12 самолетов в час принимать 24 воздушных судна.

И как результат в прошлом году пассажиропоток аэропорта «Красноярск» достиг рекордных показателей за всю историю существования. Через него прошли почти 2 миллиона 732 тысячи пассажиров. Это на 63% больше, чем в 2020 году. И это не предел, так как инфраструктура воздушной гавани продолжает развиваться и впереди много планов для реализации.