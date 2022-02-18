В Красноярске на двух работников медсанчасти МВД и завхоза МЧС завели дело о получении взяток Фото: Мария ЛЕНЦ

16 февраля в Красноярске завели уголовные дела на замначальника военно-врачебной комиссии МВД, психолога и завхоза МЧС. Как сообщает источник «КП-Красноярск», их подозревают в шести эпизодах взяточничества.

Летом 2020 года завхоз МЧС разработал «гениальный» план по обогащению, правда, не очень законному. Мужчина общался со спасателями, которым для работы в ведомстве нужно было заключение военно-врачебной комиссии о годности к службе, но в разговоре с ним, ребята делились, что переживают, мол, вдруг не пройдут.

Они даже были готовы дать взятки – лишь бы пройти медосмотр. Тогда завхоз посоветовался со своими коллегами – заместителем начальника медсанчасти – начальника военно-врачебной комиссии МВД и с психологом той же медсанчасти. Мужчины распределили роли и с осень 2020 года взялись за дело.

В период с сентября 2020 по декабрь 2021 года троица за деньги выдала справки о годности к службе шестерым спасателям. На этом они заработали 135 тысяч рублей. Однако план приятелей был раскрыт, и сейчас они находятся под арестом. Расследованием занимается СК по Красноярскому краю и Хакасии.