Погода в Красноярске на последнюю неделю февраля 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

На последней неделе зимы в Красноярск придет аномальное потепление. Синоптики GISMETEO рассказали, какой будет погода в Красноярске на последнюю неделю февраля 2022 года.

21 февраля в понедельник в Красноярске днем будет около -5 градусов. Погода ожидается солнечной и практически безветренной. Осадков не ожидается. Ночью же резко похолодает до -16 градусов.

Во вторник днем воздух прогреется до 0 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность, но без осадков. Ветер усилится – до 4-11 метров в секунду. Ночью же похолодает до -11 градусов.

В среду, 23 февраля, в Красноярске днем будет -1 градус. В остальном погода серьезно не изменится, но возможен небольшой снегопад. Сила ветра около 4-10 метров в секунду. В темное время суток похолодает до -8 градусов.

В четверг днем несколько похолодает – до -2 градусов, будет пасмурно и снежно. Ветер усилится до 5-13 метров в секунду. Ночное похолодание будет незначительным – до -4 градусов.

Пятница ожидается самым теплым и самым холодным днем недели. Днем будет +1 градус, порывы ветра составят от 8 до 19 метров в секунду. Небо останется застелено облаками, возможен снегопад. Ночью температура вернется к минусовым значениям – около -3 градусов.

Атмосферное давление в течение недели будет нестабильным – от 744 до 758 мм рт. ст. Кроме того, 23 февраля в Красноярске ожидается небольшая магнитная буря.