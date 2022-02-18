На выходных в Красноярске потеплеет до -4 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

На грядущих выходных в Красноярске ожидается потепление до -4 градусов. Об этом передает Гидрометцентр. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходные 19-20 февраля 2022 года.

Так, в субботу, 19 февраля, в Красноярске днем ожидается около -4 градусов. Погода будет снежной и пасмурной, местами ветреной, порывы составят около 4-9 метров в секунду. Ночью температура понизится до -8 градусов.

В воскресенье, 20 февраля, дневная температура составит около -6 градусов. Осадки прекратятся, выглянет солнце. Ветер ослабнет до 2-6 метров в секунду. Ночью резко похолодает до -15 градусов.

Атмосферное давление на выходных останется высоким. В субботу – 755-757 мм рт. ст, а в воскресенье около 758 мм рт. ст.