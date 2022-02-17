В Норильске появится уникальная для северных широт школа

В Норильске появится школа нового поколения. Фото: Агентство развития Норильска

«Школа высоких широт» - норильский проект, над которым работает большая команда. В нее входят представители системы образования, руководители администрации города, депутаты Норильского городского Совета, компания «Норникель», эксперты, специалисты Агентства развития Норильска. Перед командой сейчас стоит амбициозная задача – проектирование школы будущего.

Нет, это не образное выражение. Это будет реальная школа, точнее образовательный центр на 1100 мест и площадью 23 тысячи квадратных метров в Центральном районе Норильска. Он должен распахнуть свои двери 1 сентября 2025 года. Задача команды – разработать концепцию этого центра, которая затем станет стимулом к обновлению всей образовательной системы Норильска.

Три дня на базе Молодежного центра проходила стратегическая сессия «Школы высоких широт». В сессии принимали участие руководители и педагоги образовательных организаций Норильска, представители Заполярного государственного университета, администрация города, Агентство развития Норильска и «IT-куб» (центр цифрового образования города).

Добавим, что к началу сессии участники «Школы высоких широт» уже сформировали представление новой образовательной модели. Подсмотрели ее у других – побывали в Новой школе и лицее Высшей школы экономики в Москве, в Московском педагогическом городском университете, в гимназии имени Евгения Примакова в Подмосковье и в школе №29 в Подольске. На этом норильчане не остановились и, вернувшись домой, уже в дистанционном режиме продолжили общаться с успешными российскими и зарубежными образовательными институтами. Задавали вопросы, просили советы.

О том, какой школа должна быть, еще предстоит обсуждать. Зато точно определились, какой она точно не будет. Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов подчеркивает:

- Мы не планируем создавать школу для избранных. Новый современный образовательный центр – это проект, который станет важной частью стратегических изменений Норильска, стимулом к обновлению всей образовательной системы города, будет способствовать развитию инновационных образовательных практик. Это очень амбициозный проект, который, я уверен, будет притягивать в Арктику новые кадры и экспертов

Работу «Школы высоких широт» сопровождают лучшие российские и мировые эксперты в области развития образования во главе с Павлом Рабиновичем, он является заместителем директора Школы антропологии будущего, руководителем центра проектного и цифрового развития образования РАНХиГС.

- В Норильске должна появиться не просто красивая школа из бетона и металла, а уникальное пространство, где семьи смогут реализовывать свой образовательный запрос, а педагоги – профессиональные амбиции. Новый образовательный центр будет не просто местом проведения уроков, а площадкой демонстрации интересных образовательных практик и территорией, где дети и взрослые объединяются для работы над реальными проектами, в том числе по развитию Норильска, – считает Павел Рабинович.

В течение трех дней шло обсуждение предстоящего проекта. Фото: Агентство развития Норильска

Документ с предложениями планируют подготовить к лету, затем его вынесут на общественное слушание. То есть жители Норильска смогут выразить свое отношение к проекту. От него будет зависеть многое: планировка здания, кадровое обеспечение, адаптация школьных программ и многое другое.

Добавим, что строительство образовательного центра предусмотрено комплексным планом социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Он должен будет вписаться в архитектурно-планировочную концепцию. Сейчас школу видят такой: на первом этаже большой атриум, вокруг которого кабинеты, переходы и лестницы, а также столовая на 500 мест. На втором этаже два спортивных зала и вместительный актовый зал. На третьем этаже классные аудитории для углубленного изучения предметов и робототехники. А четвертый этаж будет административным. Рядом со зданием должен быть обязательно стадион с лыжной трассой и катком, место отдыха.

На градостроительном совете рассматривали несколько вариантов размещения, в конце концов определились - напротив спортхолла «Айка». Для этого, правда, придется сделать защиту от ветра. В строительство объекта компания «Норникель» вложит 4 миллиарда рублей.

Напомним, что в феврале 2021 года было подписано четырехстороннее соглашение о социально-экономическом развитии Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года. Сторонами соглашения стали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Красноярского края, администрация Норильска и «Норникель». Согласно этому документу объем совместного финансирования программ развития города составит 120 миллиардов рублей, из которых 24 миллиарда – средства федерального бюджета, 14,7 миллиарда – регионального бюджета, а 81,3 миллиарда – компании «Норникель». Помимо этого компания выделила дополнительно еще 150 миллиардов рублей.

Кстати, кому выпадет работать над будущим обликом города - интрига пока сохраняется. Летом 2021 года был объявлен международный конкурс. Жюри рассмотрело заявки от 73 организации из 13 стран. В финал вышли три консорциума под лидерством АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект», ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Итоги конкурса подведут буквально через месяц, в марте этого года.

Сегодня вся российская Арктика смотрит на Норильск. Его опыт предстоящей реновации и трансформация в лидера устойчивого развития должны стать примером для других городов. Посыл таков: перезагрузка – это ведь не только изменение формы города, но и его содержания. То есть недостаточно будет застроить Норильск новыми жилыми домами, заменить все коммунальные сети и благоустроить территорию. Нужно изменить еще и подходы к жизненным процессам горожан. Чтобы спустя всего несколько лет северяне говорили всем живущим на «большой земле»: «А вы знаете, какой у нас Заполярный университет! Какая у нас школа – не школа, а настоящий образовательный мегаполис. И медицина у нас не хуже, чем в столицах. И туристы к нам таким потоком едут, что вертолетов не хватает, чтобы их катать их по тундре». Будущее Северного города – это его дети, подрастающее поколение. И чтобы воспитывать его в соответствии с современными образовательными стандартами, и нужна новая школа. Над чем, собственно, сейчас и ведется работа.

Напоследок добавим пару слов о человеке, в честь которого будет назван будущий образовательный центр. Владимир Долгих – личность в Норильске уважаемая. С 1958 по 1962 год он был главным инженером Норильского горно-металлургического комбината имени А. П. Завенягина. А с 1962 по 1969 год руководил им в должности директора. В этот период Норильск получил второе рождение, был запущен первый талнахский рудник «Маяк», а через реку Норилку построили самый северный в Красноярском крае железнодорожно-автомобильный мост. Владимир Долгих для Норильска – как Павел Федирко для Красноярска и края. И назвать именем новатора инновационную школу – это символично.