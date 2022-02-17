В рамках КЭФ-ФЕСТА состоится спектакль Егора Дружинина «Всю жизнь!». Фото: kef-2022.ru

2 марта в 19:00 в конгресс-холле СФУ пройдет спектакль Егора Дружинина «Всю жизнь!». Мероприятие состоится в рамках КЭФ-ФЕСТА – нового формата культурно-досуговой программы Красноярского экономического форума.

«Всю жизнь!» - это танцевальный спектакль без слов о жизни в местечке под названием «Жизнь», расположенном где-то в Восточной Европе. Основой сюжета спектакля – одиночество и ожидание чего-то, что изменит нашу жизнь к лучшему. С помощью одного лишь языка тела герои расскажут двадцать одну историю – о встречах и расставаниях, ожиданиях и обманутых мечтах.

Почему именно двадцать одну? В спектакле задействован двадцать один персонаж – 16 одиноких женщин и 5 мужчин, которым предстоит бороться за счастье, изобретая разные, порой, довольно странные, способы.

В спектакле используется музыка композитора Горана Бреговича – наиболее известного, как автора саундтреков к фильмам Эмира Кустурицы. Узнаваемые мелодии Бреговича объединяются с мотивами балканской группы Fanfare Cioсarlia и музыкой бельгийского мастера цыганской гитары Джанго Рейнхардта. Приобрести билеты на спектакль можно в кассах Красноярской краевой филармонии на проспекте Мира, 2Б или улице Декабристов, 20, а также по ссылке.

В спектакле «Всю жизнь!» используется музыкальная фонограмма, а также действует возрастное ограничение 16+.

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