«Пятёрочка» в Красноярске представила новый распределительный центр

Логистический комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров работает с июля прошлого года в селе Шуваево Емельяновского района, обслуживая магазины торговой сети «Пятёрочка» в Красноярском крае, Республике Хакасия и Иркутской области.

На сегодняшний день распределительный центр работает с 46 региональными поставщиками, из которых 30 поставляют краевую продукцию в магазины сети за пределами региона. Всего центр принимает продукцию от 300 поставщиков по 6 200 номенклатурным позициям.

«Красноярцам очень важно получать свежие и качественные продукты питания, а нашим местным производителям - гарантированные каналы поставок. Радует, что продукция наших селян уходит за пределы региона. Системный сбыт продукции – это всегда необходимая предпосылка для развития производства. Поэтому задача региональной власти – соединить все звенья этой цепи, поддерживая инициативы, связанные с созданием центров продовольственной логистики», - отметил в ходе визита Александр Усс.

«В связи с активным развитием торговой сети «Пятёрочка» мы запустили второй по счёту распределительный центр X5 Group в Сибирском федеральном округе, который станет ключевой точкой сбора локальных производителей. Его работа увеличит логистические мощности в макрорегионе и позволит значительно снизить расходы поставщиков на доставку товара. Таким образом, мы сможем расширить ассортимент, поддержать доступность и свежесть товаров в местных магазинах, а также предоставим новые возможности красноярским производителям», - подчеркнула Юлия Тюленева, директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка».

Так, в настоящий момент доля местной продукции в «Пятёрочках» региона в отдельных категориях достигает 80%. Больше всего локальных товаров среди молочных продуктов, хлебобулочных изделий, яиц. Компания планирует увеличивать долю локальных продуктов в магазинах края, чему будет способствовать работа РЦ «Красноярск».

Кроме этого, расширение инфраструктуры крупных компаний способствует увеличению занятости населения в территориях. Так, при выходе на полную мощность распределительный центр может трудоустроить более 700 сотрудников – жителей региона. Всего в торговой сети «Пятёрочка» в крае трудоустроено более 1,8 тысячи человек.

Распределительный центр имеет семь температурных зон хранения: овощи, фрукты, фрэш-зона, замороженная продукция и др., вместимостью 32 752 паллетоместа; грузооборот – до 5 тыс. тонн в сутки (отгрузка: до 5 тыс. поддонов ежедневно, приемка: до 6 тыс. поддонов ежедневно); есть подъездные железнодорожные пути, автодорога.

Уникальной особенностью объекта является использование при строительстве энергоэффективных технологий, таких как: фрикулинг – использование в зимнее время холодного наружного воздуха для охлаждения продукции в среднетемпературных камерах; рекуперация тепла, выделяемого машинами охлаждения для выработки горячей воды, используемой для отопления и горячего водоснабжения; светодиодное освещение – направлено на сокращение затрат, что положительно влияет на стоимость продукции для конечного потребителя.