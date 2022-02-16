Александр Усс посетил в Дивногорске лыжный полигон, обновленный компанией En+Group

Фото предоставлено Администрацией Дивногорска

Губернатор Красноярского края Александр Усс и трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев посетили обновленный лыжный полигон в Дивногорске. Напомним, торжественное открытие полигона, реконструированного компанией En+Group, а также Первенство города по лыжным гонкам прошли в конце января.

Лыжный полигон на территории Дивногорского техникума лесных технологий модернизировали впервые за 50 лет. Это один из крупнейших социальных проектов En+ Group в рамках программы «На лыжи!». В обновление базы и трассы компания вложила порядка 35млн рублей. На километровой трассе установили освещение и уложили асфальтобетонное покрытие для тренировок лыжников в теплое время года. Модернизировали стартовую зону: на площадке появился судейский штаб – теплое двухэтажное здание, в котором спортсмены и организаторы соревнований теперь могут отдохнуть во время проведения мероприятий, а любители – взять лыжи напрокат. В здании есть медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, комнаты хранения инвентаря, судейская. Также на территории появился новый теплый санузел, оборудованный в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Лыжные трассы протяженностью 3 и 5 км также модернизированы. Кроме того, компания передала техникуму ратрак отечественного производства для подготовки лыжных трасс.

Фото предоставлено Администрацией Дивногорска

– Компания En+Group, которую мы теперь можем назвать «нашей», так как много связано с ней в рамках проявления социальной активности, сделала такой доступный, очень нужный для дивногорцев объект. И самое главное – он пользуется здесь большой популярностью! Теперь у горожан есть все необходимое, чтобы заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, а ученики спортшкол получили прекрасную возможность проявлять себя и ставить новые рекорды, – подчеркнул губернатор.

Советник губернатора Павел Ростовцев отметил, что теперь полигон совмещает возможности и для массовых прогулок, и для профессиональных занятий спортом.

– Конечно, большое спасибо Олегу Владимировичу Дерипаске, что он не только в Красноярске, но и в целом в России поддерживает лыжный спорт. Любой житель Дивногорска может прийти и в прокат взять лыжи и прокатиться по обустроенной трассе. И на совершенно другой уровень вышли условия для юных полупрофессионалов, которые занимаются в спортивных школах! – добавил Павел Ростовцев.

На совещании по вопросам развития туристического направления «Красноярск-Дивногорск» губернатору представили концепцию смотровой площадки. Ее строительство планируется в 2022 году за счет средств компании En+Group. Новая локация с видом на Красноярскую ГЭС будет оборудована обзорной террасой, малыми архитектурными формами, информационными знаками с указанием основных точек туристского интереса.

Фото предоставлено Администрацией Дивногорска

– Самыми приоритетными социальными направлениями в городах, где живут наши сотрудники, являются развитие инфраструктуры, поддержка спорта и здорового образа жизни, – сообщил Станислав Легенза, директор филиала «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» компании En+Group. – Помимо спортивных объектов, мы строим детские площадки, помогаем социальным и образовательным учреждениям, развиваем стипендиальные программы, делаем города уютнее и чище благодаря экологическим акциям. Впереди еще один знаковый проект – новая смотровая площадка с видом на Красноярскую ГЭС очень символично появится в юбилейный для станции год, и станет не только подарком для города, но и еще одной достопримечательностью всего Красноярского края.

Кроме того, по Концепции развития промышленного туризма в Красноярском крае Красноярская ГЭС готовится к запуску экскурсионного проекта, благодаря которому любой желающий сможет побывать на станции и узнать об ее истории.