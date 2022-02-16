Где обучиться на водителя бесплатно?

Проект по обучению водителей большегрузной техники в корпоративной школе подготовки водителей «Полюс Логистика» успешно реализуется второй год.

Новый набор – уже в марте!

В марте 2022 года стартует новый набор в школу водителей. Программа обучения состоит из нескольких этапов и рассчитана на 167 человек.

Можно выбрать понравившееся направление:

- работа на большегрузном транспорте (необходимо наличие категории «С», стаж работы не менее 1 года);

- перевозка пассажиров (необходимо наличие категории «B», «D», карты СКЗИ, стаж работы не менее 1 года);

- перевозка опасных грузов (необходимо наличие категории «С», «Е», карты СКЗИ, действующего свидетельства ДОПОГ, стаж работы не менее 1 года);

- работа на самосвальной технике (необходимо наличие категории «С», карты СКЗИ, стаж работы не менее 1 года).

Обучением участников проекта будет заниматься компания «PRO – Безопасность» - лидер в области защитного движения, использующий в своей работе передовые международные практики. В прошлом году участниками проекта стали 37 человек из разных регионов страны. Все они в настоящее время успешно трудоустроены в компании.

Как проходит обучение

На первом этапе обучение проходит на полигоне в Красноярске. На втором - запланирован выезд водителей на производственную площадку Еруда в Северо-Енисейском районе для прохождения стажировки. Поддержку водителям на данном этапе окажут внутренние квалифицированные наставники - покажут правильность прохождения сложных участков, будут вносить необходимые корректировки в период отработки практических задач. У каждого участника будет возможность поработать в реальных условиях. Водители также пройдут курс безопасного вождения, изучат правила охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности, «Золотые правила» и политики компании. Водители должны точно понимать, почему они здесь и что компания от них ожидает.

В программу обучения включены и прикладные рабочие процессы - изучение устройства автомобиля, специфика перевозимых грузов, отработка системы оформления путевых листов, оценка и минимизация рисков перед поездкой. В течение программы будет вестись рейтинг участников на основании обратной связи от наставника и выполнения контрольных параметров. По итогам будет приниматься решение о переводе водителя на иные виды перевозок: пассажирские, опасных грузов или работа на текущем месте.

Отзывы участников школы водителей – 2021

Алексей АНИСИМОВ, водитель «Полюс Логистики» из Дивногорска, (водительский стаж - с 2011 года, водил легковые, грузовые машины, автобусы. О проекте узнал от специалиста по подбору персонала «Полюс Логистика»):

- Во время учебы интересным было все. Что-то почерпнул новое, что-то вспомнил старое. Занимался с удовольствием! Сейчас работаю на самосвале на Олимпиадинском ГОКе, в мои обязанности входит перевозка сыпучих грузов. Живу в общежитии, условия хорошие. Работать собираюсь и дальше. Конечно, такое обучение полезно. Преподаватели рассказывают очень интересно, необычно: как дистанцию соблюдать между машинами, как вести себя на дороге. И в критические моменты это может помочь.

Кирилл ТАЙДОНОВ, водитель «Полюс Логистики» из Хакасии, (водительский стаж 10 лет):

- Когда устраивался на работу, проходил курсы безопасного вождения на автодроме «Полюса» в Красноярске. Там узнал, что есть такой проект, обратился, и меня взяли. Сейчас вожу автомобиль КАМАЗ. Перевожу известь для нужд Олимпиадиского ГОКа. Поскольку стаж у меня немаленький, я в основном закрепил свои умения и навыки, обновил их. Узнал много интересного. Преподаватели объясняли все доходчиво. Мне понравился пример о соблюдении дистанции: эксперимент проводили с использованием учебного и моего личного автомобиля. Вот тут и стало понятно, что 4-5 метров – это недостаточная дистанция, чтобы успеть остановить транспорт… Я доволен, что прошел курсы в корпоративной школе водителей, и благодарен наставникам за новые знания и умения.

Конкретно

Заявки на обучение принимаются по тел. 8 800 707 66 44

Актуальные вакансии размещены на сайте career.polyus.com.

Справка «КП»

Основная цель «Полюс Логистики» — оказание качественных сервисных услуг по перевозке, хранению различных грузов для всех бизнес-единиц золотодобывающей компании «Полюс».