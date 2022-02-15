В рамках Красноярского экономического форума-2022 молодые лидеры представят проекты по развитию городов страны Фото: ИВАНОВА Диана

Молодежная площадка в рамках Красноярского экономического форума-2022 пройдет уже в первый день мероприятия. Очными участниками станут 800 молодых специалистов, еще 1 000 человек присоединится к дискуссии удаленно.

Основной курс обсуждению во время молодежного дня зададут участники-лидеры, которые прилетят в Красноярск за 5 дней до начала. В рамках форсайт-сессии они разработают проекты по пяти направлениям обсуждений:

- «Общество для жизни в городе»;

- «Креативная экономика»;

- «Городская мобильность»;

- «Новые мегаполисы – архитектура»;

- «Здоровый город для будущего и настоящего».

В нулевой день КЭФ-2022 они представят свои проекты экспертам и участникам площадки.

Принять участие в Молодежной площадке в категории «Лидер» могут молодые люди от 18 до 35 лет. Лидером может стать молодой ученый, представитель некоммерческих организаций, академического сообщества, эксперт в таких областях, как экономика, экология, бизнес, цифровизация. Одним из условий прохождения конкурса является участие в социально-значимых мероприятиях регионального, всероссийского или международного уровня, а также наличие проекта, который можно представить в рамках Молодежной площадки. Всего в молодежном дне примут участие 20 лидеров.

Сейчас подано уже более 100 заявок на лидерство из 19 регионов страны – от Якутии до Липецкой области. Подать заявку можно до 10 февраля на сайте. Здесь же можно ознакомиться с регламентом участия.

Напомним, что темой «Поколения-2030» в текущем году является – «Красноярск-400: Город будущего».