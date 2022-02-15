Применение современных технологий компанией «Северная звезда» позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду при реализации проекта на Таймыре

Минимизация негативных воздействий на окружающую среду и исключение экологических рисков являются одними из важнейших приоритетов компании «Северная звезда» при реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения угля на Таймыре. Добиться такого эффекта позволят новейшие технологии, которые применяются на всех этапах строительства объектов, а также будут использоваться при добыче, переработке и транспортировке продукции.

В настоящее время на месторождении идёт этап активного строительства объектов: морского порта «Енисей», обогатительной фабрики, электростанции, вахтового посёлка и других. Все они возводятся на основании проектных решений, получивших положительные заключения Государственной экологической экспертизы, согласования Росрыболовства, санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.

Отходы, которые образуются при строительстве, будут обезвреживать и утилизировать с помощью инсинераторной установки «Гейзер» или вывозить в порты Архангельска и Мурманска для дальнейшего уничтожения специализированными организациями. Отходы вскрышных пород, отходы углеобогащения обогатительной фабрики, отходы угольной электростанции планируется размещать на собственном отвале, запроектированном в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Сточные воды, образующиеся на объектах, планируется направлять на очистные сооружения, а нарушенные при строительстве земли будут рекультивированы в соответствии с согласованными проектами рекультивации земель.

Кроме того, в этом году компания «Северная звезда» приступает к разработке проектной документации ветропарка суммарной электрической мощностью 4 МВт для обеспечения электроэнергией потребителей морского порта «Енисей».

«Вопросы экологии являются для нас первостепенными на всех этапах реализации проекта. В компании принята экологическая политика, главное целью которой является обеспечение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. Именно поэтому мы так скрупулёзно подходим к этой теме. Уже сейчас с целью оценки и анализа осуществляемого воздействия на объектах строительства, объектах недропользования и водопользования компания организует выполнение производственного экологического контроля и мониторинга водных объектов и ихтиофауны, почв и снежного покрова, атмосферного воздуха и шумового воздействия с привлечением аккредитованных лабораторий. Также отмечу, что наша компания примет участие в экологическом проекте «Чистая Арктика», который направлен на уборку территории Арктики от накопленного экологического ущерба», - рассказал генеральный директор ООО «Северная звезда» Сталбек Мишаков.

Он отметил, что после запуска основных объектов месторождения и переходу к активной добыче и переработке угля главной задачей по минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух станут мероприятия по предупреждению образования угольной пыли. Для этого в дальнейшем предусмотрено орошение отвалов вскрышных пород, штабелей угля, технологических дорог, оснащение буровых станков средствами сухого пылеулавливания, минимизация транспортного плеча и ограничение скорости движения по технологическим дорогам, минимизация высоты падения груза в отвал или штабель при разгрузке.

Отметим, что системы улавливания угольной пыли будут использованы на всех этапах производства, будут построены уникальные закрытые конвейеры для транспортировки продукции, в порту установят судопогрузочную машину с закрытой системой подачи угля.