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Общество15 февраля 2022 4:50

«Усыновите меня, пожалуйста»: как живет красноярский мальчик, написавший 10 лет назад трогательное письмо из детского дома

Удивительная история о том, что в жизни все возможно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как живет красноярский мальчик, написавший 10 лет назад трогательное письмо из детского дома. Фото из личного архива героя публикации

Как живет красноярский мальчик, написавший 10 лет назад трогательное письмо из детского дома. Фото из личного архива героя публикации

«Меня зовут Андрей. Мне одинодцать лет у меня в школе 4 лутчих друга. Я люблю танцы и музыку и вязания я свезал 5 игрушек. Я со сваей мамою жил плохо. Усоновити меня пожалуста»... Душераздирающее письмо ребенка из детского дома разошлось по местным редакциям в Красноярском крае в 2012 году. Написавшему его Андрею исполнилось 11 лет. Прожив уже долгое время в детском доме, как все, он мечтал о маме и папе, но шло время, а за ним никто не приходил. Вот и решился написать. В народ письмо запустил Краевой Центр развития семейных форм воспитания. Фотография мальчугана в желтой рубашке и скан его рассказа были опубликованы во всех городских и районных газетах края, на красноярских сайтах. Тут же перекочевали в социальные сети. Краевой телеканал «Енисей» выпустил сюжет о беде ребенка и с призывом помочь. Спустя 10 лет «Комсомолка» нашла Андрея и узнала, как сложилась его жизнь.

То самое письмо, которое изменило судьбу мальчика

То самое письмо, которое изменило судьбу мальчика

Спал в подъездах, попрошайничал

Свое раннее детство Андрей Коган не помнит. Знает только, что родился в Казахстане, но как и когда мать привезла его со старшей сестрой в Красноярск, ему неизвестно.

- Я помню себя с четырех лет. Помню, как попрошайничал на улице, как встретился с одной женщиной, а она сдала меня в полицию и после этого я попал в детский дом. Это было случайное стечение обстоятельств, но сегодня я благодарен той женщине. Мне было 7 или 8 лет, - о себе Андрей согласен рассказывать, но чувствуется, что это дается ему непросто.

В его памяти остались светлые проблески, когда мать обнимала его. Но их так мало, в основном мрачные краски. О родном отце Андрей не знает ничего. Оказавшись к Красноярске, женщина с двумя детьми скиталась по случайным квартирам-притонам. В основном на окраине, в Черемушках, где обитал контингент с низкой социальной ответственностью. Быстро обзавелась друзьями, с которыми вместе устраивала попойки каждый день.

Сына она отправляла «зарабатывать». Представьте мальчишку – ему в школу надо, а он бродит по огромному городу и просит: «дайте денежку, поесть». Порой уезжал далеко – к железнодорожному вокзалу, это на автобусе почти час езды от Черемушек. Бродил возле торговых центров, где больше людей и наверняка кто-то подаст. От полиции прятался. Сам полуголодный, приносил деньги матери. А она, напившись, все равно колотила его. Часто ребенку приходилось ночевать в подъездах. Искал двери без кодовых замков, прятался внутри и спал. Вы спросите, а где же были органы опеки? У Андрея не было документов, у матери – прописки, ее это не заботило. Так что ребенка не существовало официально.

Эту фотографию опубликовали вместе с письмом - на ней Андрею всего 11 лет. Фото предоставлено Центром развития семейных форм воспитания

Эту фотографию опубликовали вместе с письмом - на ней Андрею всего 11 лет. Фото предоставлено Центром развития семейных форм воспитания

Добрые люди

Однажды он ехал в полупустом автобусе, было холодно, стемнело. Незнакомая женщина-пассажирка обратила внимание на мальчишку в грязной, видавшей виды одежке. Он не был похож на хулигана, скорее вызывал щемящее чувство жалости: «Что этот ребенок делает здесь? Как он оказался в автобусе, где его родные?»

Подсела и спросила:

- Будешь вафлю?

Ребенок кивнул и жадно съел протянутое угощение. Разговорились. «Меня зовут Андрей» - ответил он на вопрос. И нехотя рассказал, что живет в Черемушках с матерью и сестрой. Незнакомка предложила отвезти его домой, а там, видимо, пришла в ужас от увиденного. Вывела Андрея назад. И пока он зашел в магазин погреться, она вызвала полицию. Поначалу в отделе собирались оставить мальца у себя на ночь. Но потом инспектор ПДН начала звонить в социальные учреждения. Так Андрей оказался в детском доме.

Жизнь у него изменилась, домой к матери и сестре он не рвался. Здесь для него многое было впервые: теплая чистая постель, сытная еда, увлечения, друзья. Он пошел в школу и наконец научился читать и писать. Однако…

- Я осознавал, что мне не место в детском доме, - признается Андрей. – Да, случалось, что обижали, не без того. Но дело в другом. Просто я понимал, что это неправильно – быть в детском доме.

Парнишка потянулся к известному в Красноярске психологу Николаю Щербакову, который в качестве волонтера работал с воспитанниками детских домов. Стал изливать душу и делиться мечтами: «Я хочу то… я хочу это…» А Щербаков и предложил: «Тогда напиши письмо». Так и появилось на свет то самое обращение, которое изменило жизнь Андрея.

Руководитель Центра развития семейных форм воспитания Ольга Абросимова провожает Андрея в новую семью. Фото предоставлено Центром развития семейных форм воспитания

Руководитель Центра развития семейных форм воспитания Ольга Абросимова провожает Андрея в новую семью. Фото предоставлено Центром развития семейных форм воспитания

Когда мечта исполняется

Это был декабрь 2011 года.

Началась большая социальная кампания по поиску новых родителей для Андрея. Такого в практике Центра еще не было. И семья откликнулась – из далекого Коммунара – города-спутника Санкт-Петербурга с населением около 22 тысяч человек.

Иван Иклюшин и его супруга Татьяна воспитывали трех дочерей, но очень хотели иметь сына. Он в то время уже занимался социальной работой, руководил тогда, и сейчас, альянсом «Россия без сирот» и сотрудничал с Красноярским центром развития семейных форм воспитания. Историю красноярского детдомовца узнал неслучайно.

- Я никогда не видел, чтобы кто-то писал подобные письма, - признается Иван Николаевич. - Удивила открытость, с которой ребенок рассказывает о своей жизни, о своем негативном опыте с кровной семьей, о своей текущей ситуации. Это не могло оставить равнодушным, нас с супругой Татьяной очень тронуло. Мы с ней единодушно приняли это решение.

Супруги прилетели в Красноярск в июне 2013 года, чтобы познакомиться с Андреем, и понравились друг другу. Он был так искренне счастлив, что сразу принял: «это мои мама и папа». Попросил у них фотографию на память. А в августе, когда все документы на мальчика были готовы, в том числе и гражданство, Иван прилетел и забрал Андрея к себе.

Они похожи, вам не кажется? Фото предоставлено Центром развития семейных форм воспитания

Они похожи, вам не кажется? Фото предоставлено Центром развития семейных форм воспитания

Честные отношения

- Первые эмоции у Андрея, когда мы с ним приехали в Коммунар, смешанные. Это было ночью, он лег спать. А наутро выглянул в окно и так был разочарован, - рассказывает приемный отец. – У детей-сирот в таком возрасте слабый кругозор, они его компенсируют воображением, образы берут из фильмов, например. И Андрей представлял, что Питер похож на Нью-Йорк. Боевиков насмотрелся, считал, что Нью-Йорк часть России – в фильмах же все на русском говорят. А что здесь все не так, нет небоскребов и гудящих машин. Да и Коммунар по архитектуре - далеко не Питер…

Он стал быстро осваиваться. Здесь у Андрея появились новые друзья, раскрылись таланты. Выиграл областной конкурс по русской словесности со своим стихотворением о блокаде. Успешно занимался легкой атлетикой в местной спортивной школе и далее в школе олимпийского резерва, хотя спортивную карьеру не выбрал. Сейчас он занимается тайским боксом и пишет электронную музыку. Он многого бы не получил, если бы остался в детском доме. Отец отмечает одну важную черту его характера: Андрей умеет заводить друзей и высоко ценит эти отношения. Поддерживает связь даже с теми, с кем жил в детском доме.

Отец и сын: Иван Иклюшин и Андрей, 2012 год. Фото предоставлено Центром развития семейных форм воспитания

Отец и сын: Иван Иклюшин и Андрей, 2012 год. Фото предоставлено Центром развития семейных форм воспитания

- Мы с самого начала были с ним предельно честными. У него представления о жизни и так искажены, нельзя еще больше завлекать обещаниями и надеждами. Только реальность, чтобы не было разочарования. Впоследствии такой подход не раз помогал. Особенно при конфликтах. Мы старались понять, что он переживает, ведь он переехал, у него полностью изменился образ жизни, он не знал многих порядков, которые приняты в обычных семьях или в нашей семье конкретно. В интернате у детей много свободы, они не находятся под таким пристальным вниманием, как семейные дети. Это тоже приходилось учитывать. И, конечно, были моменты, требующие огромного терпения. Причем обеим сторонам, - не скрывает Иван Иклюшин.

Многие семьи переживают проблемы с родными детьми, которых знают с первого дня. А тут уже подросток со сформировавшимся мышлением. Любовь, терпение, понимание – благодаря им выстраивались отношения в этой семье. При этом приемные родители никогда не проводили черту между прошлым и настоящим Андрея. Несколько раз летали в Красноярск. Однажды даже устроили встречу с родными – матерью, сестрой и тете. Но, по словам самого Андрея, никаких чувств к ней он не испытал – женщина так и не исправилась.

- Главная миссия родителя, - считают Иклюшины, - вложить в ребёнка уверенность в том, что все возможно, помочь найти призвание и мечту, поддержать в стремлении к ней. Но при этом научить бороться, добиваться задуманного, а не просто ждать пока все само сбудется. Реальность не означает серость, жизнь сложна и многообразна, ее нужно проживать с чувством высшего смысла. Не тупого потребления. Мне кажется вот это главное нам с Андреем удается.

В мае Андрею исполнится 21 год. Фото предоставлено героем публикации

В мае Андрею исполнится 21 год. Фото предоставлено героем публикации

Не ожидал, но верил

- У меня даже мысли не было, что меня обманут. Я ждал и верил, слепо верил, что мои мама и папа заберут меня к себе. У меня вдруг сразу появились сразу три сестры. Я всех их люблю, а отец для меня – самый главный авторитет. Если мы друг друга не понимали, то садились и обсуждали. Споры были порой по банальным поводам. Но отец учил меня всему: как вести себя в тех или иных ситуациях, что говорить, чего избегать, - Андрей честно рассказывает. А потом тут же переводит разговор, - давайте я лучше расскажу о ярких эмоциях.

Например, как летали в Америку. В первый раз Андрею было 16 лет, они путешествовали вдвоем с отцом. Иван там решал вопросы бизнеса (у него своя рекламная компания). А второй раз, уже в 18 лет, с обоими родителями. И пока отец решал свои дела, Андрей с мамой гуляли по городу своей мечты Нью-Йорку.

Сегодня у Андрея своя квартира, которую ему положена от государства. Живет неподалеку от родителей и часто их навещает. В мае ему исполнится 21 год, во всех отношениях совершеннолетний. Учится в колледже на столяра-краснодеревщика, но…

- Это ради корочки. На самом деле мы с другом уже четыре года занимаемся музыкой. Скоро планируем продвигаться через интернет. И я очень рад, что моя судьба сложилась именно так. У меня есть семья, как я мечтал, - говорит на прощание парень.

Официальный комментарий

Ольга Абросимова, директор Центра развития семейных форм воспитания:

– История Андрея – это счастливая история. И она убедительно доказывает, что обрести семью ребенок, оставшийся без попечения родителей, может даже тогда, когда кажется, что таких шансов мало. В практике семейного устройства за 20 лет работы нашего Центра и Школы приемных родителей, немало историй, когда заботливые родители находятся и для трудно устраиваемых категорий – подростков, детей-сиблингов, детей с особыми потребностями.

И, опираясь на свой опыт работы в должности руководителя центра, могу уверенно заявить, одну из главных ролей в судьбе каждого конкретного ребенка всегда играют средства массовой информации. Как только в газете или журнале печатается фотография ребенка из детского дома, или о нем показывают сюжет по телевизору или интернет-медиа, с указанием телефона и адреса, куда можно обратиться при желании принять его в семью, люди, готовые это сделать, всегда находятся.

С 2002 года совместными усилиями со СМИ центром устроено в семьи свыше 12 000 детей, что составляет примерное количество воспитанников 143 учреждений внесемейного воспитания, которые не были открыты в Красноярском крае за эти годы.

Ольга Абросимова, руководитель Центра развития семейных форм воспитания, Красноярск

Ольга Абросимова, руководитель Центра развития семейных форм воспитания, Красноярск

К счастью, приемных семей в Красноярском крае с каждым годом становится все больше. На сегодняшний день в них на разных формах воспитываются почти 12,5 тысяч детей. Семей в крае, которые усыновили ребёнка, больше 2 тысяч, приемных семей – более 2,2 тысяч, опекунских – более 6 тысяч. Благодарю сердечно всех замещающих родителей за то, что они сделали этот ответственный шаг. И успешно справляются.

Но в региональном банке данных по-прежнему на учете состоят около 1800 детей, которым нужны новые родители. И детей старше 7-10 лет, братьев/сестер в процентном соотношении, конечно, больше, чем малышей. Малышей быстро забирают в семьи усыновителей.

Но в последние годы тенденция к увеличению устройства детей старшего возраста, есть. Таких детей берут в основном под опеку или в приемную семью. И это радует. Потому что опыт проживания в семье нельзя заменить ничем. Это лучшее, что может случиться с сиротой в любом возрасте.

Вопреки мифу о том, что взрослые ребята не хотят в новые семьи, скажу, что это не так. У нас был опыт устройства в семью 16-летнего Саши, который очень хотел попасть в семью, и мы ее для него нашли. Сейчас он уже, конечно, живет самостоятельно, но с приемной семьей общается с удовольствием и благодарен, что они приняли его в момент, когда ему это было так необходимо. И четверых братьев в возрасте от 7 до 13 лет – они уехали жить в семью в Балахтинском районе и у них все очень хорошо сложилось. И еще много таких добрых и удивительных историй.

Подростки не против жизни в семье, просто им зачастую очень трудно в этом признаться, открыться, довериться – из-за того, что у них уже есть за плечами определенный негативный опыт взаимодействия со взрослыми, которые их предали, есть травмы, связанные с потерями близких людей.

Чтобы с приемными детьми, которые приходят в семью, особенно в подростковом возрасте, было легче, будущим замещающим родителям важно пройти обучение в Школе приемных родителей и взвесить свои силы, возможности, проработать мотивацию. Нужно по возможности включиться в сообщества приемных родителей, чтобы обмениваться опытом, и конечно, давать ребенку возможность плавно встроиться в новую жизнь. Обязательно также уважать прошлое ребенка, его предыдущий жизненный опыт, найти в себе силы поддержать его. Для детей разрыв этих тонких связей травматичен. И постараться помочь ребёнку эти травмы пережить.

Психологи центра всегда готовы помочь в этом. Телефон психологической службы – 8 (391) 212-99-67, наш сайт www.opeka24.ru, адрес: Красноярск, улица Парижской Коммуны, 33.

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