Дело сотрудников красноярского рехаба, истязавших пациентов, дошло до суда

Так выглядит территория реабилитационного центра. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Красноярском крае закончилось расследование уголовного дела в отношении сотрудников реабилитационного центра, которые истязали пациентов. Директора и работника рехаба «Вектор» будут судить по статьям «незаконное лишения двух и более лиц свободы, не связанное с их похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору».

Реабилитационный центр для страдающих алкоголизмом и наркоманией работал в Солонцах, что под Красноярском. И рехаб без работы не простаивал. Люди привозили своих близких и родственников в «Вектор» в надежде на то, что им помогут избавиться от зависимости. Но у работников центра помощь клиентам стояла явно не на первом месте.

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Как сообщают в СК Красноярского края, с подопечными они не церемонились. Они обливали потерпевших холодной водой, пристегивали наручникам к стене, сутками держали в холодном подвале, морили голодом, заставляли приседать и писать одну и ту же фразу в тетрадках сотни раз. Сервис так же был явно не высшего класса – никакой медицинской помощи, кормежка – просрочка и крупа. За побег – жестокие наказания. Помогли ли эти методы справиться с зависимостью – неизвестно.

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Однако родственники узников ничего подозрительного не видели и и приносили садистам деньги. «Клиенты» же сидели в рехабе месяцами, а кто-то годами. Однако одному из невольников удалось рассказать родственникам о зверствах. Приятелей задержали, а потерпевшими под делу признаны 7 человек.

- Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - передают в красноярском следкоме.

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