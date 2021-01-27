Морили голодом и обливали холодной водой: в реабилитационном центре под Красноярском издевались над людьми

В реабилитационном центре под Красноярском издевались над людьми. Фото: следком

Массивные стены, металлические ворота, собровцам приходится брать их штурмом, чтобы попасть во двор. Внутри – свинарник, теплицы, огород, хозпостройки, жилой дом. А еще вышка, напоминающая ту, с которой смотрители следят за заключенными на зоне. Только это – не зона. Официально это – автономная некоммерческая организация «Центр социальной и психологической помощи «Вектор» (АНО ЦСИПП «Вектор»). И находится она в Солонцах.

Появление здесь собровцев и сотрудников полиции неслучайно: директора Центра и его помощника подозревают в незаконном лишении свободы двух человек. Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по краю провели обыски, в том числе по месту жительства. Изъяли документы и электронные носители информации. В результате собрали достаточно доказательств их причастности к преступлению. На основании чего следком возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы двух лиц, не связанное с их похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Как расск

Собровцы берут ворота штурмом. Стоп-кадр видео

азали в пресс-службе двух ведомств, 40-летний руководитель и его 49-летний помощник устроили так называемый реабилитационный центр для лиц, страдающих алкогольной зависимостью. Жесткие условия объясняли тем, что это необходимо для преодоления тяги к алкоголю.

Чем не угодили подозреваемым двое мужчин, следствие пока не уточняет, к ним применяли настоящие пытки, которые продолжались с 2018 по октябрь 2020 года.

Вышка ассоциируется с колонией. Стоп-кадр видео

- Как лично, так и использованием привлеченных лиц, бывших пациентов «Вектора», они применяли в отношении пострадавших физическую силу. Наносили им побои, обливали холодной водой, принуждали к физическому труду. Пристегивали наручниками к деревянным чуркам и так держали от нескольких суток до нескольких недель, - рассказала Ольга Шаманская, старший помощник руководителя Главного управления (по связям со средствами массовой информации) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Подвал, в котором держали пострадавших. Стоп-кадр видео

Недели в наручниках – это еще не все. В помещении оперативники нашли холодный подвал глубиной около полутора метров, где мужчин держали по многу дней. В конце концов об этом стало известно. В настоящее время оба подозреваемых задержаны.

А краевой следком обращается к гражданам: в случае если кто-то пострадал от действий сотрудников АНО ЦСИПП «Вектор» при аналогичных обстоятельствах, можно сообщить об этом по мобильному телефону следователя : 8-983-411-23-68.