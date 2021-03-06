Угрожала убить или сдать в детдом: в Сосновоборске пьяная мать избила школьницу

В отношении матери возбуждено уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сосновоборске мать издевалась над собственной дочерью. Женщина напилась и решила выместить злобу на 11-летнем ребенке. Истязание проходило в одном из местных общежитий. Об этом «КП-Красноярск» стало известно из собственных источников.

Мать закрылась в комнате с дочерью и начала её избивать. Но физического наказания женщине показалось мало, и она походу драки решила «добить» девочку психологически.

Родительница кричала, что откажется от дочери, отвезет её в детский дом и больше они никогда не будут жить вместе. Но потом, под действием выпитого, поменяла свои планы, и стала угрожала убить ребенка, продолжая её избивать.

Через 45 минут истязания прекратились, в общежитие приехала полиция. 11-летнюю девочку забрали в краевой центр семьи и детей, где ей окажут психологическую поддержку.

В отношении матери возбуждено уголовное дело «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника». Если вину докажут, то женщину лишат свободы на срок до 7 лет.