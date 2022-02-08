Жителям Красноярского края не нужно подтверждать результат экспресс-теста ПЦР-тестированием Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край пандемия пришла 16 апреля 2020 года. К тому времени были подготовлены специалисты лаборатории Роспотребнадзора, которые и начали проводить тестирование жителей края. Вскоре количество аккредитованных лабораторий увеличивалось, сегодня их уже 18, все они допущены к исследованиям на новую коронавирусную инфекцию ПЦР-методом. К ним относятся федеральные учреждения, краевые и частные организации, рассказал глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

На данный момент проведено более 5 миллионов исследований на коронавирусную инфекцию. По абсолютному количеству край стабильно занимает 11 место среди всех субъектов России. Количество тестирований в сутки на прошедшей неделе достигало более 28 тысяч. В соответствии с этим существенно увеличился среднесуточный охват тестированием - сейчас он составляет 726,5 на 100 тысяч населения.

- Помимо уже привычного нам ПЦР-тестирования в регионе применяется метод экспресс-диагностики, он также дает возможность своевременно выявлять заболевших или вирусоносителей. Положительный результат экспресс-теста теперь не нужно подтверждать ПЦР-тестированием, если он проведен лабораторией или медицинским работником. Что касается тестов, приобретенных в аптеках и выполненных самостоятельно – при получении положительного результата нужно сразу обратиться к врачу, ведь только он сможет поставить точный диагноз и назначить правильное лечение, - пояснил главный санитарный врач края.