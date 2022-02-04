На пути к чистому воздуху: Норильск ждут первые ощутимые результаты борьбы с загрязнением

Норильск ждут первые ощутимые результаты борьбы с загрязнением. Фото: Марина Пешкова

Норильск сегодня можно назвать городом небывалых изменений. Здесь готовятся к масштабной реновации, а вместе с тем занимаются вопросами экологии, реализуя не имеющую аналогов ни в России, ни в мире «Серную программу». Всё это требует серьезных затрат, и инвестиции в город на севере Красноярского края уже превысили бюджеты мегаполисов-миллионников. В частности, чтобы устранить выбросы диоксида серы в Норильске, компания «Норникель» выделяет более 300 млрд. рублей.

От вредного газа к природному минералу

Сейчас реализация самого крупного экологического проекта в Норильске – «Серной программы» идет активными темпами. После полного завершения работ на двух заводах компании «Норникель» – Надеждинском металлургическом и Медном – появятся технологии для улавливания SO2. Общая стоимость программы оценивается в более чем 300 млрд. рублей прежде всего за счет того, что на территории «Надежды» фактически отстраивается дополнительное новое производство. То есть это не только установки, которые будут улавливать до 99% газа, но и мощности для его дальнейшей утилизации.

На первом промежуточном этапе этого производства из диоксида серы будут производить серную кислоту, после чего её нейтрализуют известняком, получив в конечном итоге гипс. Таким образом, из вредного газа, который раньше попадал в атмосферу, уже в скором будущем будут делать экологически безвредное вещество, близкое по характеристикам к природному минералу.

На Надеждинском металлургическом заводе появится технология для улавливания SO2. Фото: Марина Пешкова

Такого раньше не было

Чтобы оценить масштабы того, что требуется для реализации описанной схемы, достаточно привести некоторые цифры. Например, к началу этого года на строительной площадке «Серной программы» смонтировали свыше 10 тыс. тонн металлоконструкций и более 1,3 тыс. тонн оборудования. Но это далеко не всё. В январе на стройку привезли самые габаритные элементы будущего производства – 200-тонные теплообменники, необходимые для получения серной кислоты. Шесть 19-метровых агрегатов доставлялись ледовым судном в течение месяца. Еще несколько суток их везли с порта Дудинки до Надеждинского металлургического завода, и это при том, что расстояние между пунктами всего 88 км! Дорогу перед этим специально подготовили, сместив даже инженерные сети, а скорость движения при перевозке составляла от 1 до 30 км/ч.

Еще месяцем ранее на площадке установили 28-тонный барабан шаровой мельницы. Это оборудование – важный этап в процессе изготовления известнякового молока, с помощью которого, в свою очередь, будут нейтрализовываться продукты серной кислоты. Всего таких шаровых мельниц смонтируют четыре. Отдельно стоит сказать о том, что «Норникель» с июня 2021 года приступил к разработке Мокулаевского месторождения, где будет добываться известняк, который необходим для вышеописанных производственных процессов. Этот рудник станет основной сырьевой базой для «Серной программы», инвестиции компании в его разработку – более 73 млрд. руб.

Надежденский металлургический завод. Фото: Марина Пешкова

Ощутимый эффект

Перечислять впечатляющие факты о «Серной программе» можно долго. Например, мы не сказали о количестве задействованных на площадке рабочих, а это тоже внушительная цифра – от 2 до 6 тысяч человек на разных этапах стройки. Однако главное, пожалуй, не то, как реализуется проект, а зачем. Так вот, его результат обещает полностью оправдать вложенные усилия и ресурсы. Ожидается, что после 2023 года объемы выбросов диоксида серы в Норильске уменьшатся на 45%, а к 2025-у году, когда все объекты программы будут полностью достроены, — на 90%.

О ходе реализации Серной программы рассказали зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Фото: Марина Пешкова

И совершенно неслучайно «Серная программа» входит в федеральный проект «Чистый воздух» и является его крупнейшим мероприятием. С одной стороны дело в беспрецедентных инвестициях, с другой – в достигаемом эффекте. Причем в Норильске это далеко не единственная экологическая инициатива, и уже сейчас в городе фиксируется снижение выбросов на 13,7%, о чем заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов:

«Норильск выходит на снижение объемов выбросов вредных веществ на 13,7% по итогам прошлого года. Результат хороший с учетом того, что впереди еще два года реализации проекта по квотированию выбросов и экспериментов по применению сводных расчетов. Если динамика будет сохранена, у Норильска есть все шансы выйти на заявленные в указе президента показатели в срок до 2024 года. Для многих промышленных центров это будет хорошим кейсом, и, думаю, можно перенимать используемые здесь подходы и самый ключевой из них – «Серную программу».

По всему выходит, что всего пара-тройка лет, и даже основной индустриальный город края задышит полной грудью. Остается верить, что и для остальных городов региона, где сегодня есть проблемы с воздухом, найдется своё решение.