«Не видел ни разу и увез замуж»: железнодорожник влюбился в девушку по телефону и прожил с ней 50 лет

Иван влюбился в Клавдию по телефону, увез и прожил с ней больше 50 лет. Фото: Ольга АДЛЕР

«Ты узнаешь ее из тысячи – по словам, по глазам, по голосу». Другими словами – не соцсетями едиными… Удивительную историю (что свела ее родителей) накануне 14 февраля рассказала сибирячка Людмила. Мужчина влюбился вслепую, по телефону – в голос незнакомки. Да так, что на всю жизнь. Они были вместе больше 50 лет и умерли – один за другим. Подробности – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

Не босиком же в школу

Конец 30-х годов ХХ века. Все началось на Кавказе еще перед войной (точных дат и названий семейные предания не сохранили). Иван Жуков был дежурным по станции на железной дороге. Статный, голубоглазый - от девчонок нет отбоя. Но жениться не торопился. Будто чувствовал: ту самую, свою, еще не встретил.

Тем более приходилось работать и учиться одновременно. Ведь в школу он не ходил. Семья жила в такой бедности, что отправить сына за парту оказалось просто не в чем. Ботинки были не по карману, а как босиком?

Меж тем Ваня мечтал выбиться в люди. Даровитый, упорный, он стал самоучкой. Корпел над азбукой, сначала по слогам, потом уже бегло читал. В итоге один, без помощи педагогов, смог овладеть грамотой и счетом. Отслужил в армии и даже устроился на железную дорогу. Престижно - специалисты были тогда в почете.

Иван вернулся из армии и устроился дежурным на жд станцию. Фото: Ольга АДЛЕР

Музыка нас связала

Ему почти под 30, постоянно на работе. Коллеги уважают за сметку и порядочность. А в графе «семья» - пока прочерк. Не остаться бы бобылем!

Но жизнь перевернулась в один миг. По ходу службы (а она у них посменная) дежурные по станции должны быть на телефоне постоянно. Поневоле изучишь каждый чих: эта тихоня, тот чеканит, этот пришепётывает…

Статный, голубоглазый - от девчонок нет отбоя. Фото: Ольга АДЛЕР

И тут неожиданное: «в эфире» появился незнакомый голос. Такой, что Иван в первые секунды растерялся. Это была новая дежурная по соседней станции. Клава, Клавушка, совсем юная, чуть за 20. Кубанская казачка – из станицы в Краснодарском крае. Только окончила ЖД техникум, поступила на свою первую работу. А этот ее голос… Проникал прямо в душу, волновал. Иван потерял покой.

- Он был натурой творческой. Сам научился играть на мандолине, стал артистом в народном театре, - улыбается Людмила. – И глубокий, певучий голос мамы его просто поразил. Она тоже из музыкальной семьи. У нее было пятеро старших братьев. Как запоют казачью песню на разные голоса, восторг, заслушаешься! А с войны из них вернулся только один…

Вернулся с невестой

Месяц за месяцем… «У аппарата» они были каждый день, но не виделись ни разу. Сначала общались строго по работе. А потом оба осознали: им друг друга не хватает. И по ночам – когда были на смене – стали созваниваться просто так, чтобы услышаться.

Это было какое-то наваждение. Ни о ком другом Иван даже думать не мог – из головы не шла ОНА. Раздумывать и прикидывать не стал, решил так – пан или пропал!

Дождался выходного, договорился с подводой и… махнул за девчонкой, в которую влюбился вслепую. Увидел в первый раз – и понял: голос не подвел. Красавица: карие глаза, заразительная улыбка. А какая сердечная!

Позже признавался: сам не понимает, что тогда на него нашло? Как сумел найти слова, убедить – довериться ему? Просто в этот день Иван вернулся домой с невестой. И с тех пор они не расставались.

Клавдия - вторая слева на фото. Фото: Ольга АДЛЕР

В горе и радости

Вместе прошли через все. На фронт Ивана не призывали, железнодорожники нужны были на месте. Без них, простых машинистов, дежурных, сцепщиков, победа в войне была бы невозможна.

Но жизнь продолжалась всюду. И в 1942-м у Ивана и Клавдии родился первенец - дочка Людмила.

- Бабушка отправляла эшелоны на фронт: одни первыми, другие вслед за ними. Существовал четкий порядок, - вспоминали в семье. – Но случилось ЧП. Она была на восьмом месяце беременности. И вот к ней на станцию (где дежурила попеременно с дедом) ворвался начальник какого-то эшелона. Ему показалось, с отправкой его состава тормозят нарочно. Как обезумел: ругался, размахивал пистолетом. Понятно, человек был на пределе. Его вывели, эшелон отправили, как полагается. Но у бабушки от испуга раньше времени начались роды. Дочка Люся появилась на свет совсем малышкой, весила 2 килограмма 800 граммов. Вдобавок лет до пяти не могла ходить, сказался пережитый бабушкой стресс. Но голова у нее была светлая, и характер – тот еще! Чтобы не отставать от друзей, она ползала за ними на коленках. А потом произошло чудо: бабушке удалось найти хорошего врача, и он поставил Люсю на ноги. Школу и институт (тут забежим вперед) она окончила одной из лучших, защитила диссертацию, родила детей. Сейчас живет в Сибири.

Клавдия вместе с младшей дочкой. Фото: Ольга АДЛЕР

«Мои начальники»

Спустя несколько лет их было уже пятеро: родители, две дочки и сын. А время шло послевоенное, непростое…

- Мама с папой не расставались даже на службе, оба работали на железной дороге, - говорит Людмила. – Как-то им выдали новую форму, белоснежную! (Жили на юге, в темном обмундировании летом было бы слишком жарко). И такие они в ней были нарядные, что я называла их «мои начальники». Маленькая совсем была, еще в школу не ходила.

Иван (справа) вместе с сослуживцем. Фото: Ольга АДЛЕР

Иван носил жену на руках. Когда дома особенно было туго с продуктами, шел на охоту или рыбалку. И оттуда никогда не возвращался с пустыми руками.

- Однажды отца одолела тяга к приключениям. И он убедил маму рвануть с ним на Сахалин. А она что – как жена декабриста – согласилась. Там его поставили бригадиром рыболовецкой артели. Работал на износ! До сих пор остались грамоты. А мы тогда в первый раз попробовали, что такое красная рыба и икра. На Сахалине ее солили бочонками. Мы потом до-о-олго их есть не могли! Так и пережили тяжелые времена. А после уехали обратно в Сочи, мне пришла пора поступать в институт, надо было готовиться. А мама и папа снова вернулись на железную дорогу, были проводниками.

Песню подхватили внуки

По словам детей, семья годами ютилась в одной комнатке. Все вместе, впятером. Но, что удивительно, ссор между родителями не помнят. Говорят, если те хотели выяснить отношения, просто выходили, чтобы дети не слышали, не запоминали.

Они нашли друг друга по голосу в телефонной трубке. И не расставались больше никогда. Фото: Ольга АДЛЕР

- Зато мы запомнили, как вечерами в доме читали вслух. Тогда ведь телевизоров не было. Поэтому мы за зиму на том же Сахалине «осваивали» огромные тома. Причем классику, читали по ролям. И всем было интересно.

… Иван и Клавдия прожили вместе больше полувека. Воспитали троих детей, дождались внуков.

- А все потому, что дедушка однажды влюбился в бабушкин голос – раз и навсегда, - рассказывают в семье. – Кстати, в их доме всегда звучала музыка. Они очень любили петь. Дети выросли и разъехались – на Урал, в Сибирь. А, когда прилетали домой, собирались за одним столом, всегда пели «Оренбургский пуховый платок», - для бабушки, ее любимую песню. Так уж повелось.

Иван и Клавдия вырастили двух дочек (на фото) и сына. Фото: Ольга АДЛЕР

Ивана не стало в 1993-м, Клавдия пережила мужа всего на два года. А «Оренбургский платок» теперь поют их внуки - для своих мам, это уже традиция. Потомки влюбленных, которые нашли друг друга каким-то чудом, по голосу в телефонной трубке.

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