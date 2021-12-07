Купидоны не всегда бывают с крыльями: влюбленных из Красноярска соединил случай и… маникюр

Диана и Юрий поженились спустя ровно четыре месяца после знакомства. Фото: архив семьи.

Вместо лука и стрел – пилки и щипчики, вместо Купидона – ногтевая фея. Влюбленных из Сибири соединил случай и… маникюр. Настоящее волшебство! Свою оригинальную лавстори Диана и Юрий рассказали «КП» - Красноярск в преддверии Нового года.

Ангел? Покажи!

Она – корреспондент телеканала «Енисей» в Красноярске, он – фельдшер скорой помощи в Абанском районе края. Казалось бы, что между ними общего? Да самое главное – любовь.

- Как все начиналось? 20 июля этого года я пошла на маникюр, - вспоминает Диана. – Мастер – моя приятельница. Сидим, разговариваем. А она вдруг выдает: «Есть такой парень, Юра, жизни спасает. Повезет кому-то с мужем!». Меня разобрало любопытство: «Спасает жизни, значит, ангел в белом халате. Покажи?».

Ни о каком романе, тем более свадьбе даже не думала. Не так давно рассталась с мужчиной, с которым встречалась четыре года. Позже выяснится: у Юры та же история, только что поставил точку в серьезных отношениях. Оба были одиноки, оба пропадали на работе.

- Посмотрела его страницу в соцсетях: «Да-а-а, интересный». Взяла и добавилась в друзья, как подтолкнуло что-то. В ответ он пролайкал ВСЕ мои фото, а их очень много. И – молчок, не пишет ни-че-го. Сидим мы с мастером, как школьницы: «Ну, когда же?». Прошел час, а он все лайкает. Ну, я и не выдержала. Как ребенок в песочнице, предложила: «Давай знакомиться?». – Давай!

… Диана как раз собиралась в отпуск – к бабушке и друзьям в Барнаул, а оттуда на родину, в Иркутскую область. Поэтому встретиться «живьем» не получилось. Все эти десять дней общались онлайн – по телефону, видеосвязи. Говорили часами, словно были давно знакомы. И тогда по пути из Барнаула в Иркутск Диана решила заглянуть домой, чтобы увидеть Юру.

Даже пес принял, как своего

- Я прилетала в Красноярск всего на несколько часов. Предупредила Юру. А он примчался из Абанского района в аэропорт меня встречать, почти за 300 километров. И это после суточного дежурства на скорой. Я выхожу, он меня увидел. Открыл рот и все, завис. Я человек, который не теряется никогда. Но тут тоже слегка опешила: что такое? А он выдыхает: «Какая ты красивая!». Но любовью с первого взгляда это не было. Довез меня до дома, я оставила сумку, пошли гулять. Мы много говорили. Смотрю: простой, непафосный, такой настоящий…

Пока Диана была в Усть-Илимске, они постоянно держали связь. А потом, наконец, увиделись снова. Даже не подозревали, что за эти недели успеют так соскучиться…

Даже питомец Дианы принял Юрия как своего. Фото: архив семьи.

- А у меня есть пес, Рэм, я его забрала из приюта хаски. И вот он первое время меня очень ревновал к Юре. Так и норовил влезть между нами. Ну а потом, знаете, проникся, почувствовал, какой Юра человек. С тех пор, когда мы садимся есть, гипнотизирует исключительно его. Знает, что со мной это не пройдет – бесполезно. А однажды, когда мы ехали в машине, положил Юре на руку голову – доверился полностью. Хотя он такой… характерный пес. Если что не по нему, может и зубы в ход пустить. Но здесь – другое дело – принял, как своего. Наш общий медвежонок.

На картошку в первый раз

Диана не скрывает: всегда имела успех у мужчин. Эффектная брюнетка с голубыми глазами, у нее много поклонников. Были и предложения, и кольца. Но замуж не рвалась. Пробивная, жесткая, в основном, была увлечена работой. До того самого дня.

- Через месяц знакомства Юра предложил мне стать его женой. Без всяких шоу, выспренности. Не было такого: встал на колено, протянул кольцо. Просто сказал: «Не хочу тебя отпускать. Хочу, чтобы ты была со мной всегда». Почувствовала, это искренне, от сердца. Потому и согласилась. Знакомые были в шоке: так быстро? А я подумала: зачем терять время, нужно жить сейчас! И сказала «да».

Церемония в Доме семейных торжеств. Фото: архив семьи.

Встреча с Юрой изменила все. Диана себя не узнавала.Городская, даже тепличная, в деревне, в основном, была только на съемках. А тут отправилась знакомиться с родителями жениха в село Устьянск. Ехала с трепетом.

- Они русские немцы. Спокойные, интеллигентные. Три сына, Юра старший. Оба брата уже обзавелись семьями, а он, как видно, ждал меня (улыбается). Так хорошо, сердечно приняли. В деревне я даже по-другому задышала. Поняла, каково это: делаешь шаг за порог и видишь траву, деревья, а не дома и толпу людей. Еще был забавный момент. До этого никогда на стояла на грядках. Как-то моя мама попросила помочь с прополкой. Так я оставила только лук, потому что никогда не знала, как выглядит все остальное. А тут, у Юриных родителей, я попробовала копать картошку – в первый раз! Причем только-только сделала маникюр. Но захотелось помочь, поучаствовать. Вы не поверите, мне понравилось. Так что помогать буду. Или недавно пришлось (тоже в первый раз) чистить снег на участке. Понятно, что для некоторых это легко. А для меня нет. Но получила такое удовольствие! Я и родители Юры с лопатами, вокруг носится наш хаски, купается в снегу, лает от восторга. Это было здорово!

С советом не промахнулась

Свадьба была в Красноярске. Не обычное шоу – с выкупом, баяном и медведями. А камерный праздник – для самых близких, подчеркивают влюбленные.

Молодожены в Органном зале. Фото: архив семьи.

- Фанатичной подготовки не было – к чему? Платье я поехала выбирать… с мужем, мы не верим в приметы. У нас было две регистрации – в Доме семейных торжеств на проспекте Мира и на природе, выездная. И еще я мечтала о фотосессии в Органном зале (в здании костела). Я внутри никогда не была, только видела его снаружи. И вот нам разрешили там фотографироваться в день свадьбы (для этого надо было собрать гору документов). Зашли внутрь и обомлели – такая там особая атмосфера. Снимки получились интересные, где-то даже мрачноватые, в готическом стиле. А на второй день свадьбы мы поехали гонять на картах. Давно хотели, а тут проходили мимо и спонтанно решили: «Давай?». – Давай!

А это второй день свадьбы. Фото: архив семьи.

Кстати, они поженились ровно через четыре месяца после знакомства. Красивую дату – 20 ноября 2021 года – даже не выбирали, просто ткнули в календарь наобум.

- Нам показали, какие дни свободны, вот мы и сошлись: давай в ту субботу? А потом я стала вспоминать, а когда же мы познакомились? Точно, 20 июля, четыре месяца назад. Маленькая, но круглая дата. Мастера, что нас познакомила, тоже пригласили. Спасибо ей, что не промахнулась с советом! Она отошла от дел, но мы до сих пор общаемся.

Так что без высшего промысла тут не обошлось. Он даже в их фамилиях: Диана была Хатиашвили (от слова «икона»), а стала, как Юра, Альтергот («старый Бог»). Вот и не верь тут…

Одни под сводами. Фото: архив семьи.

- Сейчас мы живем в Красноярске. А Юра ездит на работу в свое село. Каждый раз жду его с дежурства, переживаю, сердце сжимается. Во мне такая девочка просыпается: «Юра, дай я тебя обниму!». Конечно, устает, работает, в том числе с ковидными больными. Но говорить об этом не любит, никогда не жалуется, такой характер.

Фотосессия в Органном зале. Фото: архив семьи.

За помощь при подготовке публикации благодарим фотографа Артема Федорова.

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