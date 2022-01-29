В Красноярском крае при пожаре в доме погибли три человека. Фото: МЧС по Красноярскому краю

Вечером 28 января в лесосибирском поселке Стрелка произошел смертельный пожар, погибли три человека. Как сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю, по факту трагедии проводится проверка.

Возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме. Как сотрудники МЧС приехали на место, полыхал весь дом на площади 104 квадратных метра, сообщают в МЧС.

При разборе завалов спасатели нашли три тела: 91-летней хозяйки дома, ее 58-летнего родственника и 48-летнего соседа. Среди возможных причин трагедии рассматривается версия о нарушениях при использовании отопительных приборов, либо их неисправность. Проводится проверка.

- К тушению пожара привлекались 24 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек личного состава и 4 единицы техники, - добавили в МЧС по Красноярскому краю.