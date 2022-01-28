Александр Дроздов: Развитие Сибири может вернуть Россию в число глобальных лидеров

На КрАЗе. Инвестиции РУСАЛа в экологическую модернизацию заводов в Сибири до 2027 года составят 385 млрд рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

КЭФ-2022 пройдет в уже ставшем традиционным комбинированном формате. Основными темами на площадках станут экология и развитие Сибири. Участники стратегических сессий обсудят возможности развития территории, привлечения ресурсов, включая кадровые, создания новых перерабатывающих высокотехнологичных производств и использование для них «чистой» энергетики.

В прошлом году на КЭФ-2021 обсуждали вопросы возобновляемой энергетики в Сибири Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибирь и Красноярский край в частности – территории с большим потенциалом. Сейчас здесь реализуются самые крупные и амбициозные инвестиционные проекты. Так, в Красноярске в рамках проекта по созданию цифровой долины планируется строительство высокотехнологичных зданий и сооружений, объединенных в «цифровой» кластер, где будут работать лучшие ИТ-компании. Компанией РУСАЛ инициирован проект особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», где будут сосредоточены производства по глубокой переработке алюминия. В Дивногорске образован индустриальный парк «Дивный» на базе бывшего Дивногорского завода низковольтных автоматов. Идет работа по созданию особой экономической зоны «Международный транспортно-логистический и производственный хаб на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка».

Александр Дроздов. Фото duma.gov.ru

О своем видении перспектив развития экономики и промышленности Сибири и России в целом рассказал депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по промышленности и торговле, член комиссии по развитию Восточной Сибири Александр Дроздов.

– Александр Сергеевич, какое место сейчас занимает Россия в мировой экономике?

– В последнее время Россия стабильно удерживает шестое место в перечне крупнейших экономик мира. Наша страна лишь немного отстает от Германии по доле в мировом ВВП. По ВВП в номинальных долларах мы на 11-м месте. В предыдущие два года России удалось сохранить позиции, сначала удержавшись от сильного падения в 2020-м, затем показав довольно высокие темпы роста экономики в 2021-м – на уровне 4,4-4,5%. Скорость восстановления превзошла даже самые позитивные прогнозы, а темпы роста ВВП оказались максимальными за 10 лет. Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы темпы роста ВВП будут существенно ниже, на уровне 2,5% в текущем году, и еще более низкими в 2023-м.

– Что скрывается за этим сухим языком цифр? Ведь людей зачастую заботят менее глобальные вопросы, больше связанные с уровнем жизни, комфортом, возможностями, уверенностью в завтрашнем дне.

– Конечно, сама по себе величина ВВП еще не делает страну участником «высшей лиги» и не гарантирует процветания для граждан. Да, в обыденной жизни для человека имеет значение, сколько налогов он платит, растут ли доходы, доступны ли кредиты, стабильны ли цены, безопасно ли на улицах, какого качества медицинскую помощь он получит в случае болезни. В этом направлении сделано достаточно много как со стороны государства, так и со стороны частного бизнеса. Есть компании, которым не все равно, в каких условиях живут и работают их сотрудники, какого качества медицинскую помощь они получают, на какой уровень образования могут рассчитывать их дети.

– Российская экономика 1990-х и современная. Чего мы достигли и что сделать предстоит?

– Со времен перестройки экономика России прошла трудный этап «дикого капитализма», когда новые собственники и сами не верили, что стали обладателями огромных предприятий и не умели ими управлять. Все их усилия были направлены на получение сиюминутной сверхприбыли, предприятия долгое время не модернизировались, в их развитие не инвестировали. Развитие по-настоящему рыночной экономики началось уже в середине 2000-х годов путем проб и ошибок. За 30 лет произошли принципиальные изменения и в манере ведения бизнеса, и в корпоративной культуре, и в стратегическом планировании – от полной деиндустриализации к выдвижению задачи восстановления индустриального комплекса страны.

Что важно для развития экономики? Ее структура, научный потенциал страны, ее промышленная мощь. Необходимость возрождения отечественной промышленности понимает и руководство страны. Все программы по импортозамещению родились именно из идеи о реиндустриализации и разработке собственных уникальных технологий, ведь разного рода санкции давно стали инструментом политической и экономической борьбы против неугодных.

На базе аэропортов Красноярск и Черемшанка планируется создание особой экономической зоны «Международный транспортно-логистический и производственный хаб» Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодняшний день в России сформирована новая структура индустрии, созданы крупные вертикально интегрированные холдинги, технологические кластеры, инфраструктура для промышленного малого бизнеса. Российская нефтегазовая отрасль работает по самым современным стандартам. К примеру, морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» компании «Газпром нефть» – единственная платформа, ведущая добычу нефти на российском арктическом шельфе. Компания «Новатэк» разработала свою технологию крупнотоннажного СПГ, а российские металлурги модернизируют заводы и даже вводят новые мощности с поистине комсомольским размахом – чего стоит один только запущенный пока в пусконаладочном режиме Тайшетский алюминиевый завод En+ Group. А весной 2021 года было объявлено, что инвестиции РУСАЛа в экологическую модернизацию заводов в Сибири до 2027 года составят 385 млрд рублей.

В последние годы начались и крупные инфраструктурные проекты, которые в нулевые еще не были возможны. Активно занимается расширением транспортных узлов РЖД, в регионах строятся новые современные аэропорты, призванные стать международными хабами на пересечении Европы и Азии. Хотя работы по восстановлению экономики и промышленности еще много, цифры говорят, что усилия профильных министерств и самих промышленников не проходят даром. Если созданная президентом комиссия по развитию Восточной Сибири, членом которой я являюсь, сможет выполнить поставленные задачи по реализации потенциала этого региона, можно будет уверенно говорить о высоких шансах России на возвращение в число глобальных лидеров.